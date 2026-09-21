7 jogos inesquecíveis do Nintendo 64 que mereciam remakes atualizados

Confira 7 jogos inesquecíveis da era do Nintendo 64 que mereciam remakes modernos

Foto: Divulgação/Nintendo

Seleção de clássicos do lendário console de 32/64 bits destaca títulos revolucionários de plataforma, tiro e nave que continuam marcantes.

Celebrando marcos históricos e a constante procura da comunidade por releituras modernas de grandes clássicos, a biblioteca do Nintendo 64 continua recheada de joias que revolucionaram a indústria dos videogames na transição para o universo 3D. A chegada de novas versões de títulos emblemáticos à indústria acendeu a expectativa de entusiastas por mais anúncios do catálogo da empresa japonesa.

Conforme apurado pelo jornalista Rafael Monteiro para o portal TechTudo, sete títulos do console lançado em 1996 possuem o apelo visual, narrativo e técnico ideal para receber remakes atualizados para as plataformas contemporâneas.

Do pioneirismo de Mario ao universo dos collectathons

O topo da lista traz o divisor de águas Super Mario 64, título de estreia do hardware que redefiniu a navegação tridimensional em plataformas de exploração e enigmas. A seleção ganha força com Banjo-Kazooie e Donkey Kong 64, ambos desenvolvidos pela mítica Rare, que expandiram a mecânica de coleta de itens (collectathon) com mundos vastos e múltiplos personagens jogáveis.

A lista do TechTudo também resgata sucessos de ação, nave e tiro em primeira pessoa, como Star Wars: Rogue Squadron, Perfect Dark (sucessor espiritual de GoldenEye 007), o carismático Mystical Ninja starring Goemon e a raridade Space Station Silicon Valley, criado pela DMA Design antes de se transformar na Rockstar Games.

“O Nintendo 64 ainda é a casa de muitos títulos que valeriam a pena ser atualizados e apresentados para toda uma nova geração de gamers”, ressalta o levantamento assinado por Rafael Monteiro no TechTudo.

Quais jogos de plataforma do Nintendo 64 merecem um remake?

Segundo apuração de Rafael Monteiro no TechTudo, títulos como Super Mario 64, Banjo-Kazooie e Donkey Kong 64 destacam-se como os principais candidatos do gênero para releituras modernas.

Quem desenvolveu Space Station Silicon Valley no Nintendo 64?

Conforme lembra Rafael Monteiro no TechTudo, o game foi criado pela DMA Design, estúdio que posteriormente mudou seu nome para Rockstar Games.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet