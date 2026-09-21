Confira 8 Easter Eggs divertidos escondidos em Marvel’s Wolverine para PS5

Descubra 8 Easter Eggs escondidos em Marvel's Wolverine que fazem referência a The Last of Us

Foto: Divulgação/PlayStation

Lançamento da Insomniac Games recheia o universo do mutante com referências a The Last of Us, memes clássicos e outros heróis da Marvel.

Recém-lançado para PlayStation 5, o aguardado Marvel’s Wolverine traz uma aventura eletrizante produzida pela Insomniac Games — estúdio consagrado pela franquia Marvel’s Spider-Man. À medida que os jogadores exploram os cenários do game, uma rica coleção de segredos e referências a outras obras da cultura pop e dos quadrinhos começou a ser descoberta.

Conforme apurado pelo jornalista Rafael Monteiro para o portal TechTudo, o novo título do mutante reúne desde homenagens a jogos marcantes da Sony até pistas fundamentais sobre a conexão com o universo compartilhado dos games da desenvolvedora.

De The Last of Us ao universo compartilhado da Terra-1048

Entre as surpresas mais marcantes está um quarto isolado que homenageia a franquia The Last of Us, da Naughty Dog, recriando detalhes visuais da tela de título original e a marcante iluminação de festa com lantejoulas de The Last of Us Part II. No campo dos memes, o clássico “Wolverine Deprimido”, famoso na animação dos anos 1990, pode ser reproduzido diretamente no jogo ao interagir com a cama da Cabana dos Pesadelos (Nightmare Cabin).

Para os fãs atentos à cronologia dos jogos, uma placa de identificação militar (dog tag) gravada com a inscrição “Logan 1048” confirma que a aventura se passa na Terra-1048, o mesmo universo dos jogos do Homem-Aranha criados pela Insomniac. O jornal Clarim Diário (Daily Bugle), jornais com pesquisas de Henry McCoy (Fera), cartas assinadas por Remy LeBeau (Gambit) e citações diretas a um “advogado de Hell’s Kitchen” (Demolidor) completam o pacote de acenos ao universo Marvel.

“O novo game do Wolverine está repleto de pequenos detalhes que recompensam a exploração, conectando o herói tanto a piadas da internet quanto ao rico multiverso da Marvel nos videogames”, aponta o levantamento feito por Rafael Monteiro no TechTudo.

Confira o resumo dos segredos mapeados pela reportagem de Rafael Monteiro:

Easter Egg Onde Encontrar / Como Ativar Referência Principal Fonte: Rafael Monteiro Quarto de The Last of Us Missão “The One that Got Away” The Last of Us (Naughty Dog) TechTudo / Rafael Monteiro Motoqueiro Fantasma Ao equipar a skin Hellverine em fases de moto Crossover Armas da Vingança TechTudo / Rafael Monteiro Meme do Wolverine Deprimido Interação na cama da Nightmare Cabin Desenho animado dos X-Men (Anos 90) TechTudo / Rafael Monteiro Terra 1048 (Dog Tag) Na cabine do Wolverine Universo dos jogos de Spider-Man da Insomniac TechTudo / Rafael Monteiro Clarim Diário (Daily Bugle) Esconderijo no cano na missão “The One That Got Away” Jornal clássico do Homem-Aranha TechTudo / Rafael Monteiro Vestido de Jean Grey Aparição da personagem no Japão Uniforme original de Garota Marvel em X-Men 97 TechTudo / Rafael Monteiro Referências a Outros Heróis Documentos, cartas de baralho e diálogos do jogo Gambit, Anjo, Fera, Homem de Gelo e Demolidor TechTudo / Rafael Monteiro Devil Dinosaur no Japão Distrito de Kabukicho na missão “Get Angry” Estátua adaptada do Hotel Gracery Shinjuku TechTudo / Rafael Monteiro

Qual é a relação entre Marvel’s Wolverine e os jogos do Homem-Aranha no PS5?

Segundo apuração de Rafael Monteiro no TechTudo, o jogo confirma que se passa no mesmo universo (Terra-1048) da franquia Marvel’s Spider-Man, comprovado por uma placa militar (dog tag) e pela presenças do jornal Clarim Diário.

Como recriar o meme do Wolverine deprimido no jogo?

Conforme explica Rafael Monteiro no TechTudo, basta entrar na Cabana dos Pesadelos (Nightmare Cabin), aproximar-se da cama e deitar para que Logan olhe melancolicamente para um porta-retratos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet