Confira 8 Easter Eggs divertidos escondidos em Marvel’s Wolverine para PS5

Lançamento da Insomniac Games recheia o universo do mutante com referências a The Last of Us, memes clássicos e outros heróis da Marvel.
Recém-lançado para PlayStation 5, o aguardado Marvel’s Wolverine traz uma aventura eletrizante produzida pela Insomniac Games — estúdio consagrado pela franquia Marvel’s Spider-Man. À medida que os jogadores exploram os cenários do game, uma rica coleção de segredos e referências a outras obras da cultura pop e dos quadrinhos começou a ser descoberta.
Conforme apurado pelo jornalista Rafael Monteiro para o portal TechTudo, o novo título do mutante reúne desde homenagens a jogos marcantes da Sony até pistas fundamentais sobre a conexão com o universo compartilhado dos games da desenvolvedora.
De The Last of Us ao universo compartilhado da Terra-1048
Entre as surpresas mais marcantes está um quarto isolado que homenageia a franquia The Last of Us, da Naughty Dog, recriando detalhes visuais da tela de título original e a marcante iluminação de festa com lantejoulas de The Last of Us Part II. No campo dos memes, o clássico “Wolverine Deprimido”, famoso na animação dos anos 1990, pode ser reproduzido diretamente no jogo ao interagir com a cama da Cabana dos Pesadelos (Nightmare Cabin).
Para os fãs atentos à cronologia dos jogos, uma placa de identificação militar (dog tag) gravada com a inscrição “Logan 1048” confirma que a aventura se passa na Terra-1048, o mesmo universo dos jogos do Homem-Aranha criados pela Insomniac. O jornal Clarim Diário (Daily Bugle), jornais com pesquisas de Henry McCoy (Fera), cartas assinadas por Remy LeBeau (Gambit) e citações diretas a um “advogado de Hell’s Kitchen” (Demolidor) completam o pacote de acenos ao universo Marvel.
“O novo game do Wolverine está repleto de pequenos detalhes que recompensam a exploração, conectando o herói tanto a piadas da internet quanto ao rico multiverso da Marvel nos videogames”, aponta o levantamento feito por Rafael Monteiro no TechTudo.
Confira o resumo dos segredos mapeados pela reportagem de Rafael Monteiro:
|Easter Egg
|Onde Encontrar / Como Ativar
|Referência Principal
|Fonte: Rafael Monteiro
|Quarto de The Last of Us
|Missão “The One that Got Away”
|The Last of Us (Naughty Dog)
|TechTudo / Rafael Monteiro
|Motoqueiro Fantasma
|Ao equipar a skin Hellverine em fases de moto
|Crossover Armas da Vingança
|TechTudo / Rafael Monteiro
|Meme do Wolverine Deprimido
|Interação na cama da Nightmare Cabin
|Desenho animado dos X-Men (Anos 90)
|TechTudo / Rafael Monteiro
|Terra 1048 (Dog Tag)
|Na cabine do Wolverine
|Universo dos jogos de Spider-Man da Insomniac
|TechTudo / Rafael Monteiro
|Clarim Diário (Daily Bugle)
|Esconderijo no cano na missão “The One That Got Away”
|Jornal clássico do Homem-Aranha
|TechTudo / Rafael Monteiro
|Vestido de Jean Grey
|Aparição da personagem no Japão
|Uniforme original de Garota Marvel em X-Men 97
|TechTudo / Rafael Monteiro
|Referências a Outros Heróis
|Documentos, cartas de baralho e diálogos do jogo
|Gambit, Anjo, Fera, Homem de Gelo e Demolidor
|TechTudo / Rafael Monteiro
|Devil Dinosaur no Japão
|Distrito de Kabukicho na missão “Get Angry”
|Estátua adaptada do Hotel Gracery Shinjuku
|TechTudo / Rafael Monteiro
Qual é a relação entre Marvel’s Wolverine e os jogos do Homem-Aranha no PS5?
Segundo apuração de Rafael Monteiro no TechTudo, o jogo confirma que se passa no mesmo universo (Terra-1048) da franquia Marvel’s Spider-Man, comprovado por uma placa militar (dog tag) e pela presenças do jornal Clarim Diário.
Como recriar o meme do Wolverine deprimido no jogo?
Conforme explica Rafael Monteiro no TechTudo, basta entrar na Cabana dos Pesadelos (Nightmare Cabin), aproximar-se da cama e deitar para que Logan olhe melancolicamente para um porta-retratos.