Mapeamento de consoles e celulares revela a disponibilidade dos clássicos da Rockstar enquanto a comunidade aguarda a chegada de GTA 6.
A poucos meses do aguardado lançamento de GTA 6, agendado para 19 de novembro de 2026, muitos jogadores buscam revisitar o passado de uma das franquias mais célebres e influentes da história dos videogames. No entanto, devido à idade dos títulos e a mudanças de licenças de comercialização, encontrar onde jogar cada um dos capítulos clássicos exige entender a disponibilidade em plataformas modernas e retrô.
Conforme apurado pelo jornalista Filipe Salles para o portal TechTudo, enquanto a clássica era 3D conta com facilidades em coletâneas atuais, os primeiros títulos e alguns episódios desenvolvidos para portáteis continuam restritos aos seus ecossistemas originais ou a lojas de celulares.
Da vista superior da era 2D ao fenômeno das plataformas modernas
Os capítulos iniciais, como o GTA original (1997) e GTA 2 (1999), com perspectiva vista de cima, não estão disponíveis para compra direta nas lojas digitais atuais nem na própria Rockstar Store, exigindo o uso dos consoles originais (como PlayStation, Game Boy Color e Dreamcast) ou cópias digitais antigas adquiridas anteriormente. O mesmo cenário de restrição se aplica a Grand Theft Auto Advance (2004).
Em contrapartida, a consagrada trilogia que definiu a era PS2 — GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas — está amplamente acessível. A melhor forma de jogá-los em 2026 é por meio da coletânea Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, disponível para PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, além de sistemas operacionais móveis.
Já os títulos derivados e portáteis, como Liberty City Stories, Vice City Stories e Chinatown Wars, encontram nos celulares Android e iOS ou em hardwares como o PSP suas principais vias de acesso. No campo dos títulos mais recentes, GTA 4 é jogável em plataformas Xbox modernas via retrocompatibilidade, enquanto GTA 5 permanece presente em quase todas as plataformas de mesa vigentes.
“Com a iminência de GTA 6 trazendo os jogadores de volta a Vice City, revisitar os clássicos tornou-se um excelente aquecimento para identificar as referências e a evolução narrativa da Rockstar Games”, observa Filipe Salles no TechTudo.
Confira a disponibilidade de cada jogo da franquia reunida na reportagem de Filipe Salles:
|Título
|Ano de Lançamento Original
|Onde Jogar Principalmente em 2026
|Fonte: Filipe Salles
|Grand Theft Auto
|1997
|PC original, PS1, Game Boy Color (Mídia Física/Legada)
|TechTudo / Filipe Salles
|Grand Theft Auto 2
|1999
|PC original, PS1, Dreamcast (Mídia Física/Legada)
|TechTudo / Filipe Salles
|Grand Theft Auto 3
|2001
|GTA: The Trilogy (PC, Consoles Atuais, Android, iOS)
|TechTudo / Filipe Salles
|GTA: Vice City
|2002
|GTA: The Trilogy (PC, Consoles Atuais, Switch 2, Mobile)
|TechTudo / Filipe Salles
|GTA Advance
|2004
|Game Boy Advance (Mídia Física/Hardware Original)
|TechTudo / Filipe Salles
|GTA: San Andreas
|2004
|GTA: The Trilogy (PC, Consoles Atuais, Switch 2, Mobile)
|TechTudo / Filipe Salles
|GTA: Liberty City Stories
|2005
|Android, iOS, PSP, PS2
|TechTudo / Filipe Salles
|GTA: Vice City Stories
|2006
|PSP, PS2, PS3 (Loja Digital Legada/Mídia Física)
|TechTudo / Filipe Salles
|GTA 4
|2008
|PC, Xbox One, Xbox Series X/S (via retrocompatibilidade)
|TechTudo / Filipe Salles
|GTA: Chinatown Wars
|2009
|Android, iOS, Nintendo DS, PSP
|TechTudo / Filipe Salles
|GTA 5
|2013
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|TechTudo / Filipe Salles
|GTA 6
|2026
|PS5, Xbox Series X/S (Lançamento em 19/11/2026)
|TechTudo / Filipe Salles
Qual é a melhor forma de jogar a trilogia clássica do GTA em 2026?
Segundo apuração de Filipe Salles no TechTudo, a coletânea Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition é o caminho mais prático, estando disponível no PC, consoles modernos (incluindo o Nintendo Switch 2) e dispositivos móveis.
GTA 6 será lançado para quais plataformas em novembro de 2026?
Conforme destaca Filipe Salles no TechTudo, GTA 6 chegará aos consoles PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S em 19 de novembro de 2026.