Descubra em quais consoles, PCs e celulares é possível jogar todos os games da franquia GTA em 2026.

Foto: Divulgação/Rockstar

Mapeamento de consoles e celulares revela a disponibilidade dos clássicos da Rockstar enquanto a comunidade aguarda a chegada de GTA 6.

A poucos meses do aguardado lançamento de GTA 6, agendado para 19 de novembro de 2026, muitos jogadores buscam revisitar o passado de uma das franquias mais célebres e influentes da história dos videogames. No entanto, devido à idade dos títulos e a mudanças de licenças de comercialização, encontrar onde jogar cada um dos capítulos clássicos exige entender a disponibilidade em plataformas modernas e retrô.

Conforme apurado pelo jornalista Filipe Salles para o portal TechTudo, enquanto a clássica era 3D conta com facilidades em coletâneas atuais, os primeiros títulos e alguns episódios desenvolvidos para portáteis continuam restritos aos seus ecossistemas originais ou a lojas de celulares.

Da vista superior da era 2D ao fenômeno das plataformas modernas

Os capítulos iniciais, como o GTA original (1997) e GTA 2 (1999), com perspectiva vista de cima, não estão disponíveis para compra direta nas lojas digitais atuais nem na própria Rockstar Store, exigindo o uso dos consoles originais (como PlayStation, Game Boy Color e Dreamcast) ou cópias digitais antigas adquiridas anteriormente. O mesmo cenário de restrição se aplica a Grand Theft Auto Advance (2004).

Em contrapartida, a consagrada trilogia que definiu a era PS2 — GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas — está amplamente acessível. A melhor forma de jogá-los em 2026 é por meio da coletânea Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, disponível para PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, além de sistemas operacionais móveis.

Já os títulos derivados e portáteis, como Liberty City Stories, Vice City Stories e Chinatown Wars, encontram nos celulares Android e iOS ou em hardwares como o PSP suas principais vias de acesso. No campo dos títulos mais recentes, GTA 4 é jogável em plataformas Xbox modernas via retrocompatibilidade, enquanto GTA 5 permanece presente em quase todas as plataformas de mesa vigentes.

“Com a iminência de GTA 6 trazendo os jogadores de volta a Vice City, revisitar os clássicos tornou-se um excelente aquecimento para identificar as referências e a evolução narrativa da Rockstar Games”, observa Filipe Salles no TechTudo.

Confira a disponibilidade de cada jogo da franquia reunida na reportagem de Filipe Salles:

Título Ano de Lançamento Original Onde Jogar Principalmente em 2026 Fonte: Filipe Salles Grand Theft Auto 1997 PC original, PS1, Game Boy Color (Mídia Física/Legada) TechTudo / Filipe Salles Grand Theft Auto 2 1999 PC original, PS1, Dreamcast (Mídia Física/Legada) TechTudo / Filipe Salles Grand Theft Auto 3 2001 GTA: The Trilogy (PC, Consoles Atuais, Android, iOS) TechTudo / Filipe Salles GTA: Vice City 2002 GTA: The Trilogy (PC, Consoles Atuais, Switch 2, Mobile) TechTudo / Filipe Salles GTA Advance 2004 Game Boy Advance (Mídia Física/Hardware Original) TechTudo / Filipe Salles GTA: San Andreas 2004 GTA: The Trilogy (PC, Consoles Atuais, Switch 2, Mobile) TechTudo / Filipe Salles GTA: Liberty City Stories 2005 Android, iOS, PSP, PS2 TechTudo / Filipe Salles GTA: Vice City Stories 2006 PSP, PS2, PS3 (Loja Digital Legada/Mídia Física) TechTudo / Filipe Salles GTA 4 2008 PC, Xbox One, Xbox Series X/S (via retrocompatibilidade) TechTudo / Filipe Salles GTA: Chinatown Wars 2009 Android, iOS, Nintendo DS, PSP TechTudo / Filipe Salles GTA 5 2013 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S TechTudo / Filipe Salles GTA 6 2026 PS5, Xbox Series X/S (Lançamento em 19/11/2026) TechTudo / Filipe Salles

Qual é a melhor forma de jogar a trilogia clássica do GTA em 2026?

Segundo apuração de Filipe Salles no TechTudo, a coletânea Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition é o caminho mais prático, estando disponível no PC, consoles modernos (incluindo o Nintendo Switch 2) e dispositivos móveis.

GTA 6 será lançado para quais plataformas em novembro de 2026?

Conforme destaca Filipe Salles no TechTudo, GTA 6 chegará aos consoles PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S em 19 de novembro de 2026.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet