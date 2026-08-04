8 jogos de esconde-esconde e camuflagem parecidos com Meccha Chameleon

Títulos multiplayer testam criatividade para enganar amigos e sobreviver à caçada no PC e consoles.

Meccha Chameleon permite pintar seus personagens para se camuflar no cenário — Foto: Divulgação/Steam

De clássicos como “Garry’s Mod” a sucessos de dedução social como “West Hunt”, títulos colocam a criatividade dos jogadores à prova para enganar amigos.

O sucesso de Meccha Chameleon renovou o apelo das mecânicas de Prop Hunt ao introduzir dinâmicas de pintura e camuflagem. No entanto, o universo de jogos de esconde-esconde e dedução social conta com diversas outras opções consagradas para aproveitar em grupo.

De acordo com a seleção especializada produzida pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, oito games oferecem propostas criativas de sobrevivência, disfarce e caçada.

“Esta lista reúne títulos multiplayer que desafiam o jogador a se camuflar, enganar e sobreviver à caçada dos amigos, com opções desde o sandbox pioneiro Garry’s Mod até novidades do gênero”, destacou Róbson Martins no TECHTUDO.

As melhores opções para jogar em grupo

Conforme detalhado pela apuração de Róbson Martins no TECHTUDO, a lista traz propostas variadas para diferentes plataformas:

1. Garry’s Mod (Facepunch Studios – PC): O precursor do gênero Prop Hunt . Permite que jogadores se transformem diretamente em objetos do cenário para despistar os caçadores.

2. Midnight Murder Club (Velan Studios – PC, PS5): Confronto às escuras dentro de uma mansão onde seis jogadores utilizam apenas lanterna e revólver, equilibrando tiros e silêncio.

3. Witch It (Barrel Roll Games – PC, PS5, Xbox Series, Switch): Disputa mágica na qual bruxas se transformam em objetos e lançam feitiços enquanto caçadores vasculham vilas medievais.

4. Mimicry! (Wayward Skies Studio – PC): Um Mímico precisa se esconder e consumir objetos para conter sua fome em um laboratório, enquanto Exterminadores armados tentam eliminá-lo.

5. Midnight Ghost Hunt (Vaulted Sky Games – PC): Disputa 4v4 entre Fantasmas e Caçadores. À meia-noite, os papéis se invertem e os Fantasmas ganham superpoderes para caçar os antigos perseguidores.

6. West Hunt (NewGen – PC): Jogo de dedução no Velho Oeste onde foras da lei cometem crimes disfarçados entre NPCs, enquanto o Xerife precisa identificar as ações suspeitas.

7. Oh Deer (Cozy Cabin Studios – PC): Jogadores disfarçados de cervos precisam agir como a IA na floresta; se o caçador falhar, os cervos viram monstros e passam a caçá-lo.

8. Unspottable (GrosChevaux – PC, Consoles): Party game competitivo em que o objetivo é se misturar a multidões de robôs controlados por IA para golpear os adversários reais sem se denunciar.

Qual jogo deu origem ao modo “Prop Hunt”?

A modalidade popularizou-se originalmente como uma modificação de comunidade desenvolvida dentro do sandbox Garry’s Mod, jogo derivado de Half-Life 2.

Quais desses jogos da lista estão disponíveis para consoles?

Os títulos Witch It, Midnight Murder Club e Unspottable contam com versões lançadas para consoles como PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, além do PC.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet