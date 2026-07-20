8 jogos do gênero Battle Royale com mecânicas e propostas marcantes

Lista reúne títulos gratuitos com combates táticos, artes marciais e superpoderes para consoles, PC e celular

Fortnite é até hoje um dos mais populares jogos Battle Royale mas para usuários procurando algo melhor em outros quesitos temos algumas sugestões — Foto: Divulgação/Epic Games

De combates táticos e militares a lutas com espadas e superpoderes, confira títulos gratuitos para jogar no PC, consoles e dispositivos móveis.

Embora o Fortnite continue sendo o nome mais popular do gênero Battle Royale, o mercado oferece diversas alternativas que superam o título da Epic Games em aspectos como realismo, mobilidade, dinâmica de tiro e temática.

De acordo com o levantamento realizado pelo jornalista Rafael Monteiro para o portal TECHTUDO, existem opções gratuitas para diferentes plataformas que entregam partidas intensas e mecânicas diferenciadas.

As melhores alternativas ao Fortnite no mercado

Conforme detalhado no levantamento do TECHTUDO, estes são os 8 jogos que se destacam no gênero:

Apex Legends: FPS gratuito com heróis de habilidades únicas e movimentação extremamente ágil. Disponível para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 2 e PC. Call of Duty: Warzone: Battle Royale de temática militar séria, focado em contratos e combate tático em equipe. Disponível para PS5, Xbox Series X/S e PC. Free Fire: Fenômeno dos celulares com partidas rápidas de 50 jogadores e controles otimizados. Disponível para Android e iOS. PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG): O pioneiro do gênero, focado em ritmo cadenciado, uso de som e realismo balístico. Disponível para PS5, Xbox Series X/S, PC e celulares (PUBG Mobile). Naraka: Bladepoint: Inova ao substituir armas de fogo por artes marciais (Wuxia), combate com espadas e mobilidade com ganchos. Disponível para PS5, Xbox Series X/S e PC. Battlefield RedSec: Traz a destruição de cenários, uso de veículos e sistema de classes tradicionais da franquia para o Battle Royale. Disponível para PS5, Xbox Series X/S e PC. My Hero: Ultra Rumble: Battle Royale baseado no anime My Hero Academia, com combates por equipes focados em superpoderes. Disponível para PS4, Xbox One, Switch e PC (com restrições regionais de distribuição). Blood Strike: Opção leve em primeira pessoa voltada para celulares e PCs fracos, com sistema de renascimento rápido. Disponível para PC, Android e iOS.

Qual é o melhor Battle Royale leve para celulares e PCs fracos?

Blood Strike e Free Fire são as opções mais recomendadas para dispositivos móveis ou computadores de entrada, devido à otimização e requisitos leves.

Quais jogos Battle Royale focam em combate corpo a corpo?

Naraka: Bladepoint destaca-se por focar em artes marciais, lutas com espadas, lanças e uso de ganchos de movimentação em vez de armas de fogo.

Onde jogar Call of Duty: Warzone atualmente?

Call of Duty: Warzone está disponível gratuitamente para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC (via Steam e Battle.net).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet