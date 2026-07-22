Brasil domina modo da Copa do Mundo do EA FC 26; Mbappé lidera artilharia

Dados de EA Sports FC 26 revelam que o Brasil foi a seleção mais usada e vitoriosa no modo Copa do Mundo.

EA FC 26: Brasil domina modo da Copa do Mundo; Mbappé lidera artilharia — Foto: Divulgação/EA

Levantamento exclusivo mostra que a Seleção Brasileira foi a mais escolhida e a que mais venceu no modo ‘The World’s Game’, com Vini Jr. no topo das assistências.

O Brasil foi o grande protagonista do modo The World’s Game do videogame EA Sports FC 26 durante todo o período da Copa do Mundo de 2026. Levantamento com dados divulgados pela Electronic Arts ao TechTudo, em reportagem assinada pelo jornalista Victor Bastos, aponta que a Seleção Brasileira foi a equipe mais escolhida e a que mais venceu partidas no modo temático.

A seleção brasileira entrou em campo aproximadamente 13,7 milhões de vezes entre 4 de junho e 13 de julho de 2026, deixando para trás potências como França, Portugal, Espanha e Argentina.

Além da preferência dos jogadores, o Brasil liderou o ranking de vitórias globais no modo com cerca de 797 mil triunfos. A França ficou na segunda posição com 664 mil vitórias, seguida por Portugal (557 mil), Espanha (343 mil) e Inglaterra (305 mil).

Mbappé é o artilheiro e Vini Jr. lidera garçons

No desempenho individual dos atletas dentro do jogo, o atacante francês Kylian Mbappé foi o principal goleador do modo da Copa do Mundo, balançando as redes cerca de 21 milhões de vezes. Ele superou Cristiano Ronaldo (17,9 milhões) e o brasileiro Vinícius Júnior (17,3 milhões).

De acordo com o levantamento publicado no TechTudo, o modo registrou um total impressionante de mais de 262 milhões de gols no período analisado.

Top 5 Artilheiros do Modo Copa: Kylian Mbappé: ~21 milhões Cristiano Ronaldo: ~17,9 milhões Vinícius Júnior: ~17,3 milhões Raphinha: ~9,2 milhões Ousmane Dembélé: ~7,9 milhões



Se Mbappé garantiu os gols, Vinícius Júnior consagrou-se como o maior garçom do torneio virtual. O atacante brasileiro registrou aproximadamente 9,07 milhões de assistências, ficando à frente de Raphinha e do francês Michael Olise, ambos com 7,5 milhões de passes para gol.

Domínio global de Mbappé no jogo

Os números de Mbappé superam o modo da Copa do Mundo. Somando todas as modalidades do EA Sports FC 26, o atacante francês foi o maior artilheiro do ciclo do game com cerca de 176 milhões de gols marcados, seguido por Pelé (130 milhões) e Cristiano Ronaldo (95 milhões).

Perguntas frequentes sobre o modo Copa no EA FC 26

Qual foi a seleção mais jogada no modo da Copa do EA FC 26?

A Seleção Brasileira foi a equipe mais utilizada pelos jogadores, somando cerca de 13,7 milhões de partidas, segundo levantamento publicado no TechTudo.

Quem foi o maior artilheiro do modo Copa do Mundo no EA FC 26?

O francês Kylian Mbappé foi o maior goleador do modo The World’s Game, com aproximadamente 21 milhões de gols.

Quem deu mais assistências no jogo?

Vinícius Júnior liderou o ranking de assistências no modo da Copa do Mundo, somando mais de 9,07 milhões de passes decisivos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet