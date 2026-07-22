Brasil domina modo da Copa do Mundo do EA FC 26; Mbappé lidera artilharia

Levantamento exclusivo mostra que a Seleção Brasileira foi a mais escolhida e a que mais venceu no modo ‘The World’s Game’, com Vini Jr. no topo das assistências.
O Brasil foi o grande protagonista do modo The World’s Game do videogame EA Sports FC 26 durante todo o período da Copa do Mundo de 2026. Levantamento com dados divulgados pela Electronic Arts ao TechTudo, em reportagem assinada pelo jornalista Victor Bastos, aponta que a Seleção Brasileira foi a equipe mais escolhida e a que mais venceu partidas no modo temático.
A seleção brasileira entrou em campo aproximadamente 13,7 milhões de vezes entre 4 de junho e 13 de julho de 2026, deixando para trás potências como França, Portugal, Espanha e Argentina.
Além da preferência dos jogadores, o Brasil liderou o ranking de vitórias globais no modo com cerca de 797 mil triunfos. A França ficou na segunda posição com 664 mil vitórias, seguida por Portugal (557 mil), Espanha (343 mil) e Inglaterra (305 mil).
Mbappé é o artilheiro e Vini Jr. lidera garçons
No desempenho individual dos atletas dentro do jogo, o atacante francês Kylian Mbappé foi o principal goleador do modo da Copa do Mundo, balançando as redes cerca de 21 milhões de vezes. Ele superou Cristiano Ronaldo (17,9 milhões) e o brasileiro Vinícius Júnior (17,3 milhões).
De acordo com o levantamento publicado no TechTudo, o modo registrou um total impressionante de mais de 262 milhões de gols no período analisado.
-
Top 5 Artilheiros do Modo Copa:
-
Kylian Mbappé: ~21 milhões
-
Cristiano Ronaldo: ~17,9 milhões
-
Vinícius Júnior: ~17,3 milhões
-
Raphinha: ~9,2 milhões
-
Ousmane Dembélé: ~7,9 milhões
-
Se Mbappé garantiu os gols, Vinícius Júnior consagrou-se como o maior garçom do torneio virtual. O atacante brasileiro registrou aproximadamente 9,07 milhões de assistências, ficando à frente de Raphinha e do francês Michael Olise, ambos com 7,5 milhões de passes para gol.
Domínio global de Mbappé no jogo
Os números de Mbappé superam o modo da Copa do Mundo. Somando todas as modalidades do EA Sports FC 26, o atacante francês foi o maior artilheiro do ciclo do game com cerca de 176 milhões de gols marcados, seguido por Pelé (130 milhões) e Cristiano Ronaldo (95 milhões).
Perguntas frequentes sobre o modo Copa no EA FC 26
Qual foi a seleção mais jogada no modo da Copa do EA FC 26?
A Seleção Brasileira foi a equipe mais utilizada pelos jogadores, somando cerca de 13,7 milhões de partidas, segundo levantamento publicado no TechTudo.
Quem foi o maior artilheiro do modo Copa do Mundo no EA FC 26?
O francês Kylian Mbappé foi o maior goleador do modo The World’s Game, com aproximadamente 21 milhões de gols.
Quem deu mais assistências no jogo?
Vinícius Júnior liderou o ranking de assistências no modo da Copa do Mundo, somando mais de 9,07 milhões de passes decisivos.