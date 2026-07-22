Conheça 7 jogos que chocaram o mundo e enfrentaram censura por violência extrema e polêmicas, incluindo GTA, Mortal Kombat e Manhunt

Mortal Kombat foi um dos jogos mais violentos em sua época apesar de brando para os dias de hoje — Foto: Reprodução/GotGame

De execuções viscerais a polêmicas políticas, títulos da Rockstar, Capcom e Midway chocaram órgãos classificatórios e foram banidos em diversos países.

Os videogames há décadas ocupam o centro de debates sobre os limites da violência na cultura e no entretenimento. Ao longo da história do audiovisual interativo, diversos títulos ultrapassaram as barreiras impostas por órgãos reguladores governamentais, resultando em proibições de venda, cortes de conteúdo e alterações profundas. Apesar das sanções, muitos desses jogos sobreviveram à censura e hoje ostentam status de clássicos cult.

Em levantamento publicado pelo portal TechTudo, em reportagem assinada pelo jornalista João Victor Ferreira, reunimos sete games icônicos que causaram polêmicas ao redor do globo.

Os 7 jogos mais polêmicos e censurados da história dos games

1. Manhunt 2 (2007)

Lançado pela Rockstar Games para PS2, PSP, Wii e PC, o jogo de ação furtiva acompanhava Daniel Lamb em execuções brutais utilizando objetos do cotidiano, como seringas, machados e cacos de vidro.

Censura: Recusado no Reino Unido e na Irlanda pelo British Board of Film Classification (BBFC) por apresentar “violência sädica e implacável”. Para ser comercializado nos EUA e na Europa, o jogo precisou receber filtros de imagem e desfoque visual para suavizar as cenas de decapitação e assassinato.

2. Franquia Grand Theft Auto (GTA)

A famosa série em mundo aberto da Rockstar Games tornou-se alvo frequente de autoridades pelo alto nível de liberdade criminosa oferecido aos jogadores.

Censura: GTA 3 teve restrições na Austrália; GTA: San Andreas foi temporariamente removido das prateleiras nos EUA e Canadá devido ao polêmico mod de conteúdo sexual escondido “Hot Coffee”; enquanto GTA 5 enfrentou suspensão de vendas na Tailândia e banimento direto em países do Oriente Médio por retratar consumo de drogas, prostituição e violência extrema.

3. Dead Rising 2 (2010)

Produzido pela Capcom para PS3, Xbox 360 e PC, o título colocava o jogador em um cassino tomado por hordas de zumbis, permitindo a criação de armas improvisadas e letais, como motosserras e luvas com garras.

Censura: O jogo entrou para o “Index” da Alemanha lista oficial de obras consideradas nocivas, impedindo sua veiculação publicitária e venda para menores devido à extrema violência gráfica de desmembramento.

4. Call of Duty: Black Ops (2010)

O aclamado FPS da Activision e Treyarch ambientado na Guerra Fria marcou época com sua campanha cinematográfica e modo Zombies.

Censura: Diferente de outros títulos da lista, a controvérsia foi de cunho político. O governo de Cuba proibiu a distribuição do jogo devido à missão fictícia “Executive Order”, que simula o assassinato do ex-líder cubano Fidel Castro. Na Alemanha, o sangue e os efeitos visuais também sofreram cortes.

5. Duke Nukem 3D (1996)

Um marco dos jogos de tiro em primeira pessoa da 3D Realms, conhecido por seu humor politicamente incorreto, violência exagerada e referências a clubes de striptease.

Censura: Na Alemanha, permaneceu na lista de banimento “Index” por mais de 20 anos (sendo liberado apenas em 2019). No Brasil e em outros mercados, edições para consoles sofreram adaptações para remoção de linguagem e cenas de nudez nos anos 1990.

6. Mortal Kombat (1992)

A lendária franquia da Midway Games revolucionou o gênero de luta ao introduzir os Fatalities golpes finais com decapitações, desmembramentos e execuções gráficas.

Censura: A repercussão do primeiro jogo motivou audiências no Congresso dos Estados Unidos, evento que culminou diretamente na criação do órgão ESRB para classificação indicativa. Versões para Super Nintendo substituíram o sangue por suor cinza, e capítulos recentes da franquia chegaram a ser proibidos na Austrália e Alemanha.

7. Postal 2 (2003)

O jogo de ação em primeira pessoa da Running With Scissors oferecia liberdade quase irrestrita para interagir com o cenário de forma caótica e antissocial.

Censura: Foi proibido ou retirado do mercado em países como Nova Zelândia, Austrália, Suécia e Malásia. Autoridades locais classificaram a obra como prejudicial à ordem pública devido ao incentivo à crueldade gratuita e humor satírico considerado extremamente ofensivo.

5. FAQ SEO (H2)

Perguntas frequentes sobre jogos censurados

Por que o jogo Manhunt 2 foi proibido em vários países?

Segundo reportagem do TechTudo, Manhunt 2 foi censurado por órgãos reguladores internacionais por apresentar animações detalhadas e explícitas de “violência sádica e implacável” durante execuções de personagens.

Qual jogo deu origem ao sistema de classificação indicativa ESRB nos Estados Unidos?

As controvérsias causadas pelo nível de violência dos Fatalities do primeiro Mortal Kombat (1992) levaram ao debate no Congresso norte-americano que criou o sistema de classificação indicativa ESRB.

Qual país proibiu o jogo Call of Duty: Black Ops por razões políticas?

O governo de Cuba vetou a distribuição de Call of Duty: Black Ops no país por conta da missão que envolve o assassinato fictício de Fidel Castro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet