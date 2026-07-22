Victor Wembanyama é a estrela de capa do NBA 2K27. Jogo terá menus

NBA 2K27 — Foto: Divulgação/2K

Pivô do San Antonio Spurs lidera a edição principal do game; Caitlin Clark e Derrick Rose estampam versões especiais, e franquia ganha menus em português.

A 2K anunciou oficialmente os detalhes do NBA 2K27, confirmando que o fenômeno francês Victor Wembanyama, pivô do San Antonio Spurs, será o atleta da capa da Standard Edition. Além do astro da NBA, o jogo traz marcos históricos com Caitlin Clark e uma homenagem a Derrick Rose, além de uma novidade aguardada pelo público nacional: será o primeiro título da franquia com interfaces e menus em português do Brasil.

As informações e os detalhes do lançamento foram publicados em reportagem assinada pelo jornalista Victor Bastos, do portal TechTudo.

O lançamento do game está agendado para 4 de setembro de 2026 com versões para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PC (Steam) e Nintendo Switch 2. O primeiro trailer com cenas de gameplay será divulgado oficialmente em 28 de julho.

Estrelas da NBA e WNBA nas capas

Primeiro jogador a conquistar o prêmio de Defensor do Ano de forma unânime na NBA, Wembanyama celebrou a conquista em comunicado oficial repercutido pelo TechTudo:

“Estar na capa do NBA 2K é um sonho realizado. O jogo faz parte da rotina de quem vive o basquete diariamente, permitindo estudar o esporte e aprimorar conhecimentos mesmo fora das quadras”, destacou o jovem pivô.

As edições especiais do simulador também contam com nomes de grande impacto no esporte:

Caitlin Clark (Deluxe Edition): A armadora do Indiana Fever e Novata do Ano da WNBA faz história ao se tornar a primeira atleta da liga feminina a estampar sozinha uma capa global da franquia NBA 2K.

Derrick Rose (Ultra Edition): O MVP mais jovem da história da NBA e ídolo do Chicago Bulls ganha uma edição especial por tempo limitado em celebração à sua trajetória no basquete.

Edições e disponibilidade no Brasil

Conforme apurado pelo TechTudo, o jogo chega em três versões no mercado global, com especificidades para o público brasileiro:

Standard Edition (US$ 69,99): Edição base com Victor Wembanyama na capa. Será a única versão vendida oficialmente no Brasil .

Deluxe Edition (US$ 99,99): Estrelada por Caitlin Clark, inclui 100 mil VC, itens do MyCAREER/MyTEAM e 7 dias de acesso antecipado (não comercializada no Brasil) .

Ultra Edition (US$ 149,99): Edição limitada com Derrick Rose, 135 mil VC, Season 1 Pro Pass e conteúdos exclusivos (não comercializada no Brasil).

A pré-venda do título já está disponível nas lojas digitais do PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, enquanto usuários do Nintendo Switch 2 já podem adicionar o game à lista de desejos.

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Perguntas frequentes sobre o NBA 2K27

Quem está na capa do NBA 2K27?

O pivô Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) é o astro da edição Standard. Caitlin Clark estrela a edição Deluxe e Derrick Rose é o destaque da versão Ultra Edition, conforme apurado pelo TechTudo.

O NBA 2K27 terá idioma em português do Brasil?

Sim, pela primeira vez na história da franquia, o jogo contará com interfaces e menus traduzidos para o português do Brasil.

Quais edições do NBA 2K27 estarão disponíveis no Brasil?

A distribuidora 2K confirmou que apenas a Standard Edition será comercializada no mercado brasileiro.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet