CD Projekt Red confirma The Witcher 4 para 2028 com Ciri no papel principal

CD Projekt Red confirma Ciri como protagonista do novo capítulo e anuncia detalhes de expansão

The Witcher 4 é próximo jogo da franquia de RPG CD Projekt Red — Foto: Divulgação/CD Projekt Red

O novo capítulo dará início a uma trilogia inédita na Unreal Engine 5; The Witcher 3 receberá a DLC Songs of the Past para conectar as histórias.

A desenvolvedora CD Projekt Red revelou oficialmente a janela de lançamento para a aguardada sequência da sua renomada franquia de RPG. O jogo The Witcher 4 tem chegada prevista para o ano de 2028 nas plataformas PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Gabriel Almeida para a redação do TECHTUDO, o novo título dará início a uma trilogia no universo criado por Andrzej Sapkowski, marcando a transição definitiva de protagonismo para a personagem Ciri.

“O novo título dará início a uma nova saga dentro do universo e terá Ciri como protagonista, assumindo o papel que pertenceu a Geralt de Rívia nos três primeiros jogos” destacou a reportagem de Gabriel Almeida no TECHTUDO.

Desenvolvimento em Unreal Engine 5 e nova expansão para The Witcher 3

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriel Almeida no TECHTUDO, o cronograma da desenvolvedora conta com novidades para os próximos anos:

Nova Protagonista: Filha adotiva de Geralt de Rívia, Ciri assume o posto principal na nova fase da franquia e segue sua jornada como bruxa.

Tecnologia de Ponta: O RPG está sendo construído com base na Unreal Engine 5, cuja demonstração técnica foi exibida originalmente em 2025.

Ausência na Gamescom 2026: O co-CEO Michal Nowakowski confirmou que The Witcher 4 não receberá gameplays ou trailers durante o evento.

Ponte Narrativa com DLC: The Witcher 3: Wild Hunt receberá a expansão Songs of the Past, cujo objetivo será conectar os eventos do terceiro jogo à nova saga.

Quem será a protagonista de The Witcher 4?

A personagem Ciri assumirá o papel principal em The Witcher 4, ocupando o posto de protagonista que pertenceu a Geralt de Rívia na trilogia original.

Quando The Witcher 4 será lançado?

A CD Projekt Red confirmou a previsão de lançamento de The Witcher 4 para o ano de 2028 nas plataformas PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet