Confira 10 jogos em que morrer ou falhar é fundamental para evoluir

Hades 2, Baldur's Gate 3 e Outer Wilds mostram como a derrota ensina novas mecânicas e revela histórias

Melinoë é a protagonista de Hades 2, continuação do hit da Supergiant Games Hades — Foto: Divulgação/Supergiant Games

Títulos como Hades 2, Outer Wilds e Baldur’s Gate 3 usam o erro como ferramenta para liberar armas, histórias e atalhos.

Em grande parte dos videogames, a derrota é vista como uma punição. No entanto, uma categoria de títulos transforma o erro em um pilar central de aprendizado e desenvolvimento da narrativa.

De acordo com o levantamento elaborado pelo jornalista Marcelo Villela para o portal TECHTUDO, games modernos utilizam loops temporais, rolagens de dados e estruturas roguelike para transformar o fracasso em vantagem tática.

“Nomes como Hades 2, Have a Nice Death e Baldur’s Gate 3 são exemplos de games que tornam a morte e os erros do jogador em aprendizado para a próxima tentativa, liberando armas e conhecimentos” explicou Marcelo Villela em sua reportagem no TECHTUDO.

Como a derrota trabalha a favor do jogador em 10 títulos selecionados

Conforme detalhado no levantamento publicado por Marcelo Villela no TECHTUDO, cada jogo aborda o fracasso de maneira única:

Hades 2: A cada derrota de Melinoë na tentativa de vencer Cronos, o jogador retorna à base para desbloquear novas armas, encantos e aprimoramentos.

Outer Wilds: O fim do ciclo de 22 minutos ou a morte do astronauta não apaga as pistas descobertas, que continuam armazenadas no computador da nave.

Returnal: Ao morrer no planeta Atropos, a astronauta Selene reinicia o ciclo espacial, mas ganha conhecimento sobre os padrões dos alienígenas e lore da trama.

Dead Cells: Morrer significa recomeçar o caminho metroidvania do zero, porém mantendo mutações, atalhos abertos e armas desbloqueadas.

Have a Nice Death: Como a Morte não morre, o fracasso corporativo na Death Incorporated serve para aprimorar feitiços e melhorar o uso da foice.

Limbo: Os cenários minimalistas usam a tentativa e erro como mecânica primária para que o jogador compreenda a resolução dos quebra-cabeças.

Disco Elysium: Errar em uma checagem de habilidade não encerra o jogo, mas abre novos diálogos, vertentes e caminhos de investigação.

Baldur’s Gate 3: Tirar uma nota baixa no dado em conversas ou testes revela reações inéditas dos companheiros e missões secundárias surpreendentes.

Deathloop: Cada morte do assassino Colt revela segredos sobre os oito alvos da ilha de Blackreef e traz novas opções de armamento.

Minit: Com vidas que duram exatos 60 segundos, o jogador precisa usar cada ciclo de um minuto para coletar itens e gravar rotas no mapa.

Por que a morte não é considerada algo ruim em Hades 2?

Em Hades 2, a morte faz parte do ciclo de evolução. Ao retornar ao acampamento, Melinoë pode gastar recursos para fortalecer seus atributos, desbloquear novas armas e avançar nas conversas com outros personagens.

O que acontece quando o jogador falha em um teste de dados no Baldur’s Gate 3?

Falhar em um teste de dados em Baldur’s Gate 3 não significa um fim de jogo imediato. A narrativa se adapta, abrindo novos desdobramentos, reações inusitadas de aliados e caminhos alternativos para concluir a missão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet