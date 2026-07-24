Seleção reúne grandes sucessos de mundo aberto e RPGs de combate tático avaliados com notas superiores a 9; Far Cry 3 é o único com nota máxima.
A Ubisoft consagrou-se ao longo de décadas como uma das desenvolvedoras mais influentes da indústria global de games, sendo responsável por criar ecossistemas vastos e universos repletos de detalhes. De revoluções históricas e conflitos em regiões tropicais a invasões cibernéticas e comédias táticas, o catálogo da empresa agrada aos mais diversos perfis de jogadores.
De acordo com a apuração do jornalista Matheus Azevedo para a cobertura de tecnologia do portal METRÓPOLES, a lista reúne títulos que se destacam pelo elevado padrão de execução, narrativa e jogabilidade.
“Com opções de preços que partem de R$ 76 e chegam até R$ 199 no varejo, a seleção traz games que não apenas marcaram época, mas continuam sendo referências de qualidade em suas respectivas franquias”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.
Os 7 destaques testados e aprovados
Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, confira os detalhes dos títulos recomendados:
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Far Cry 5 (A partir de R$ 76): Ambientado no condado fictício de Hope County, coloca o jogador no combate ao culto fanático liderado por Joseph Seed. Traz modo cooperativo para toda a campanha e vasta liberdade de exploração.
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Assassin’s Creed: Origins (A partir de R$ 79): Responsável por reformular a franquia ao introduzir mecânicas de RPG e combate baseado em alvos, ambientado em uma recriação monumental do Egito Antigo.
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Assassin’s Creed Odyssey (A partir de R$ 90): Expande os elementos de RPG na Grécia Antiga, oferecendo escolha de protagonista (Alexios ou Kassandra), sistema de diálogos com consequências e batalhas navais.
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Far Cry 4 (A partir de R$ 98): Apresenta o cenário vertical de Kyrat no Himalaia e o vilão Pagan Min, destacando-se pelo uso inovador da fauna no combate e mecânicas de exploração aprimoradas.
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South Park: The Fractured But Whole (A partir de R$ 98): RPG de comédia com combate tático em grade, dublagem em português com o elenco original e sátira afiada ao universo dos filmes de super-heróis.
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Watch Dogs (A partir de R$ 129): Inovou ao transformar a infraestrutura tecnológica da cidade de Chicago na principal ferramenta de combate e hacking do protagonista Aiden Pearce.
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Far Cry 3 (A partir de R$ 199): Considerado um divisor de águas nos FPS de mundo aberto e o único a conquistar nota 10 na avaliação da crítica especializada, eternizado pela presença do vilão Vaas Montenegro.
Qual é o melhor jogo da Ubisoft segundo as avaliações?
Far Cry 3 é considerado a obra-prima da empresa na lista, tendo alcançado a nota máxima (10) pelo seu enredo, impacto cultural e pelo vilão Vaas Montenegro.
Qual é o jogo mais barato da seleção?
Far Cry 5 é a opção mais acessível da lista, sendo encontrado em ofertas a partir de R$ 76.
Quais jogos da lista possuem foco em elementos de RPG?
Assassin’s Creed: Origins, Assassin’s Creed Odyssey e South Park: The Fractured But Whole são os títulos com forte presença de progressão, árvores de habilidades e mecânicas de RPG.