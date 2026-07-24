De Far Cry 3 a Assassin's Creed Odyssey, confira os títulos da publisher avaliados com notas acima de 9.

Watch Dogs que começou como um game da série Driver ganhou mais foco em elementos de hackeamento se tornando sua própria franquia — Foto: Divulgação/Ubisoft

Seleção reúne grandes sucessos de mundo aberto e RPGs de combate tático avaliados com notas superiores a 9; Far Cry 3 é o único com nota máxima.

A Ubisoft consagrou-se ao longo de décadas como uma das desenvolvedoras mais influentes da indústria global de games, sendo responsável por criar ecossistemas vastos e universos repletos de detalhes. De revoluções históricas e conflitos em regiões tropicais a invasões cibernéticas e comédias táticas, o catálogo da empresa agrada aos mais diversos perfis de jogadores.

De acordo com a apuração do jornalista Matheus Azevedo para a cobertura de tecnologia do portal METRÓPOLES, a lista reúne títulos que se destacam pelo elevado padrão de execução, narrativa e jogabilidade.

“Com opções de preços que partem de R$ 76 e chegam até R$ 199 no varejo, a seleção traz games que não apenas marcaram época, mas continuam sendo referências de qualidade em suas respectivas franquias”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Os 7 destaques testados e aprovados

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, confira os detalhes dos títulos recomendados:

Far Cry 5 (A partir de R$ 76): Ambientado no condado fictício de Hope County, coloca o jogador no combate ao culto fanático liderado por Joseph Seed. Traz modo cooperativo para toda a campanha e vasta liberdade de exploração. Assassin’s Creed: Origins (A partir de R$ 79): Responsável por reformular a franquia ao introduzir mecânicas de RPG e combate baseado em alvos, ambientado em uma recriação monumental do Egito Antigo. Assassin’s Creed Odyssey (A partir de R$ 90): Expande os elementos de RPG na Grécia Antiga, oferecendo escolha de protagonista (Alexios ou Kassandra), sistema de diálogos com consequências e batalhas navais. Far Cry 4 (A partir de R$ 98): Apresenta o cenário vertical de Kyrat no Himalaia e o vilão Pagan Min, destacando-se pelo uso inovador da fauna no combate e mecânicas de exploração aprimoradas. South Park: The Fractured But Whole (A partir de R$ 98): RPG de comédia com combate tático em grade, dublagem em português com o elenco original e sátira afiada ao universo dos filmes de super-heróis. Watch Dogs (A partir de R$ 129): Inovou ao transformar a infraestrutura tecnológica da cidade de Chicago na principal ferramenta de combate e hacking do protagonista Aiden Pearce. Far Cry 3 (A partir de R$ 199): Considerado um divisor de águas nos FPS de mundo aberto e o único a conquistar nota 10 na avaliação da crítica especializada, eternizado pela presença do vilão Vaas Montenegro.

Qual é o melhor jogo da Ubisoft segundo as avaliações?

Far Cry 3 é considerado a obra-prima da empresa na lista, tendo alcançado a nota máxima (10) pelo seu enredo, impacto cultural e pelo vilão Vaas Montenegro.

Qual é o jogo mais barato da seleção?

Far Cry 5 é a opção mais acessível da lista, sendo encontrado em ofertas a partir de R$ 76.

Quais jogos da lista possuem foco em elementos de RPG?

Assassin’s Creed: Origins, Assassin’s Creed Odyssey e South Park: The Fractured But Whole são os títulos com forte presença de progressão, árvores de habilidades e mecânicas de RPG.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet