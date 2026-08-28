28/08/2026
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Confiras 10 jogos de ficção científica que todo fã do gênero precisa jogar

Lista reúne de Cyberpunk 2077 a Horizon Zero Dawn e Dead Space.

Por Redação ContilNet
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Confiras 10 jogos de ficção científica que todo fã do gênero precisa jogar
No Man’s Sky oferece uma infinidade de planetas para você explorar — Foto: Reprodução/Steam

De clássicos do terror espacial a vastos mundos abertos cibernéticos e futuristas, seleção destaca o melhor do sci-fi nos consoles e PC.

Se você é fã de inteligência artificial, viagens espaciais, distopias cibernéticas e exploração de outros planetas, o universo dos videogames oferece experiências narrativas e visuais imersivas.

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De acordo com a seleção elaborada pelo jornalista Marcelo Villela para o portal TECHTUDO, foram reunidos dez títulos do gênero sci-fi que se destacam por sua jogabilidade, ambientação e história rica em detalhes científicos e filosóficos.

“O TechTudo elaborou uma listagem com dez jogos que todo fã de sci-fi pode jogar no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC e dispositivos móveis”, ressaltou a reportagem de Marcelo Villela no TECHTUDO.

Os grandes destaques da lista sci-fi

Conforme detalhado pela publicação de Marcelo Villela no TECHTUDO, os títulos selecionados cobrem diferentes estilos de jogabilidade e temáticas:

  • Ação e Exploração Futurista: Horizon Zero Dawn coloca o jogador em um mundo pós-apocalíptico dominado por dinossauros robóticos, enquanto Cyberpunk 2077 leva à imersiva e perigosa Night City.

  • Terror e Sobrevivência Espacial: Títulos renomados como Alien: Isolation — com a impressionante IA adaptativa do Xenomorfo — e o remake de Dead Space entregam tensão e suspense do início ao fim.

  • RPGs Narrativos e Estratégia: Títulos como Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Pragmata, Observation e ECHO exploram dilemas morais, androides e inteligências artificiais com mecânicas inovadoras.

  • Exploração e Universos Infinitos: No Man’s Sky permite viajar por inúmeros planetas procedurais, enquanto The Outer Worlds 2 foca no humor ácido e decisões em guerras de facções planetárias.

Quais são os principais jogos de terror e ficção científica indicados pelo TechTudo?

Alien: Isolation e o remake de Dead Space são os principais nomes indicados para quem busca terror, suspense e sobrevivência no espaço.

Onde posso jogar os títulos listados na seleção de sci-fi?

A maioria dos jogos está disponível para PC e para as gerações atuais e anteriores de consoles PlayStation, Xbox e Nintendo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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