Rockstar revela escala inédita do mundo aberto de Vice City e Leonida

GTA 6 terá mapa 3 vezes maior que o de Red Dead Redemption 2 — Foto: Divulgação/Rockstar

Ambientado em Vice City e no estado de Leonida, o mundo aberto promete escala inédita e exploração emergente.

A Rockstar Games revelou detalhes impressionantes sobre a escala do mapa de Grand Theft Auto VI (GTA 6), confirmando dimensões nunca antes vistas na franquia.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, o mundo aberto do novo título será três vezes maior que o de Red Dead Redemption 2 e duas vezes maior que o de GTA 5.

“Vice City sozinha tem o dobro do tamanho de Los Santos, e Vice City com seus arredores é 11 vezes maior do que Los Santos e suas redondezas”, explicou o chefe de desenvolvimento Rob Nelson em relato publicado no TECHTUDO.

Regiões exploráveis e incentivo à exploração

Conforme detalhado pela cobertura de Róbson Martins no TECHTUDO, o mapa levará o jogador para além dos limites urbanos:

Diversidade Geográfica: Além da metrópole de Vice City, os jogadores explorarão áreas como Port Gellhorn, Leonida Keys, os pântanos de Grassrivers e o Parque Nacional do Monte Kalaga.

Conteúdo Emergente: Seguindo a filosofia de Red Dead Redemption 2 , haverá muitas descobertas sem marcadores ou ícones diretos na tela, premiando a exploração livre.

Lançamento e Plataformas: O jogo chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, com pré-venda entre R$ 450 e R$ 550.

Qual o tamanho do mapa de GTA 6 em comparação com GTA 5 e Red Dead 2?

O mapa de GTA 6 é 3 vezes maior do que o de Red Dead Redemption 2 e 2 vezes maior do que o de GTA 5.

Quando GTA 6 será lançado e em quais plataformas?

O lançamento está agendado para 19 de novembro de 2026 nas plataformas PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet