Rockstar explica dinâmica de relacionamento entre Jason e Lucia em GTA 6

Jogadores poderão cultivar o romance ou focar apenas no crime; decisões influenciam o tom da história sem causar a separação do casal.
A Rockstar Games revelou novos detalhes sobre a convivência dos dois protagonistas de Grand Theft Auto VI (GTA 6), Jason e Lucia.
De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Luccas Melo para o portal TECHTUDO, o nível de afinidade afetará o tom da narrativa, mas os dois seguirão trabalhando juntos independentemente das escolhas do jogador.
“O fato de você ter cultivado o relacionamento ou não certamente influenciará o desenrolar da história deles. Eles continuarão sendo parceiros de crime e vocês sempre terão a vantagem de trabalhar juntos”, explicou o chefe do estúdio Rob Nelson em declaração publicada no TECHTUDO.
Interações cotidianas, mensagens e mecânicas no crime
Conforme detalhado pela cobertura de Luccas Melo no TECHTUDO, as mecânicas que envolvem o casal oferecem grande liberdade:
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Comunicação Constante: Quando separados, os personagens trocam mensagens de texto. Ignorar os recados recorrentemente reduz o nível de afinidade.
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Passeios e Atividades: Sair juntos para caminhar na praia, fazer compras, praticar esportes radicais ou visitar o zoológico fortalece a relação.
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Sem Separação Forçada: Mesmo que o jogador ignore a parte romântica ou frequente clubes noturnos, o casal não irá terminar o namoro nem romper a parceria nas missões.
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Vantagens Táticas: Em perseguições policiais, Jason e Lucia podem se separar para confundir as autoridades, que procurarão por uma dupla.
É possível que Jason e Lucia terminem o namoro em GTA 6?
Não. Segundo a Rockstar, ignorar o romance ou tomar certas atitudes não causará a separação do casal nem romperá a parceria no crime.
Cultivar o relacionamento do casal traz vantagens na jogabilidade?
Não há vantagens diretas de jogabilidade, sendo um sistema inteiramente opcional voltado para o desenvolvimento da história.