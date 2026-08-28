Rockstar explica dinâmica de relacionamento entre Jason e Lucia em GTA 6

Quando separados, os personagens trocam mensagens de texto. Ignorar os recados recorrentemente reduz o nível de afinidade.

GTA 6: Jason e Lucia podem ficar na 'friendzone'? Entenda o relacionamento — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Jogadores poderão cultivar o romance ou focar apenas no crime; decisões influenciam o tom da história sem causar a separação do casal.

A Rockstar Games revelou novos detalhes sobre a convivência dos dois protagonistas de Grand Theft Auto VI (GTA 6), Jason e Lucia.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Luccas Melo para o portal TECHTUDO, o nível de afinidade afetará o tom da narrativa, mas os dois seguirão trabalhando juntos independentemente das escolhas do jogador.

“O fato de você ter cultivado o relacionamento ou não certamente influenciará o desenrolar da história deles. Eles continuarão sendo parceiros de crime e vocês sempre terão a vantagem de trabalhar juntos”, explicou o chefe do estúdio Rob Nelson em declaração publicada no TECHTUDO.

Interações cotidianas, mensagens e mecânicas no crime

Conforme detalhado pela cobertura de Luccas Melo no TECHTUDO, as mecânicas que envolvem o casal oferecem grande liberdade:

Comunicação Constante: Quando separados, os personagens trocam mensagens de texto. Ignorar os recados recorrentemente reduz o nível de afinidade.

Passeios e Atividades: Sair juntos para caminhar na praia, fazer compras, praticar esportes radicais ou visitar o zoológico fortalece a relação.

Sem Separação Forçada: Mesmo que o jogador ignore a parte romântica ou frequente clubes noturnos, o casal não irá terminar o namoro nem romper a parceria nas missões.

Vantagens Táticas: Em perseguições policiais, Jason e Lucia podem se separar para confundir as autoridades, que procurarão por uma dupla.

É possível que Jason e Lucia terminem o namoro em GTA 6?

Não. Segundo a Rockstar, ignorar o romance ou tomar certas atitudes não causará a separação do casal nem romperá a parceria no crime.

Cultivar o relacionamento do casal traz vantagens na jogabilidade?

Não há vantagens diretas de jogabilidade, sendo um sistema inteiramente opcional voltado para o desenvolvimento da história.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet