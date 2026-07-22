EA FC 27 revela Mbappé na capa e confirma data do 1º trailer oficial

Kylian Mbappé é a estrela do EA Sports FC 27 Ultimate Edition. Electronic Arts divulga data do primeiro trailer e detalhes do novo jogo.

EA Sports FC 27 será oficialmente revelado nesta quinta-feira (23); saiba mais — Foto: Divulgação/EA Sports FC

Astro do Real Madrid retorna como estrela da Ultimate Edition; Electronic Arts prepara semana de anúncios e revelação de modo de mundo aberto.

A Electronic Arts deu o pontapé inicial na divulgação do EA Sports FC 27 ao confirmar que o atacante francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, será o destaque de capa da versão Ultimate Edition do novo simulador de futebol. O anúncio marca o retorno do craque à capa principal da franquia após quatro anos, quando estampou o antigo FIFA 23.

As informações e os detalhes do anúncio foram publicados em reportagem assinada pelo jornalista Róbson Martins, do portal TechTudo.

Segundo a produtora, a confirmação abre uma semana recheada de novidades sobre o título. O primeiro trailer oficial de revelação está programado para ir ao ar no canal oficial do jogo no YouTube nesta quinta-feira (23/7).

“Um momento muito especial”

Em comunicado oficial publicado pela EA Sports e repercutido pelo TechTudo, o camisa 9 do Real Madrid comemorou a parceria contínua com a franquia:

“Estar na capa de um título do EA Sports FC pela primeira vez é um momento muito especial para mim. É uma honra continuar meu relacionamento de longa data com a franquia em seu capítulo mais recente, ao lado dos jogadores que moldaram sua história. Mal posso esperar para que todos experimentem o FC 27”, celebrou Mbappé.

Apesar da confirmação da capa da versão Ultimate Edition, a desenvolvedora ainda não revelou se o francês também estampará a Edição Standard. Especulações de bastidores apontam que a versão tradicional pode contar com a dupla Jude Bellingham e Ousmane Dembélé ou uma combinação entre atletas de Real Madrid e Barcelona.

O que os vazamentos indicam sobre o jogo

Conforme reportado no TechTudo, rumores e vazamentos recentes sobre o EA FC 27 indicam mudanças significativas no simulador de futebol:

Novo Modo “FC The Grounds”: O jogo deve introduzir uma experiência em modo de mundo aberto para os fãs.

Data de Lançamento: A expectativa é de que o jogo chegue ao mercado em 25 de setembro , com acesso antecipado de 7 dias para compradores da edição Ultimate.

Preços no Brasil: A Edição Standard deve manter o preço base de US$ 69,99, sendo comercializada no Brasil a partir de R$ 299 para PC e R$ 349 nos consoles da atual geração (PS5 e Xbox Series X/S), além de prováveis edições para PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Perguntas frequentes sobre o EA FC 27

Quem está na capa do EA FC 27?

O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, foi anunciado como o astro da capa da versão Ultimate Edition do EA Sports FC 27, conforme divulgado pelo TechTudo.

Quando sai o primeiro trailer do EA FC 27?

O primeiro trailer oficial de revelação será lançado no YouTube nesta quinta-feira, 23 de julho.

Qual é a data provável de lançamento do jogo?

Vazamentos e especulações de mercado apontam o lançamento do EA FC 27 para o dia 25 de setembro de 2026.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet