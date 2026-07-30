EA FC 27: veja o que muda no gameplay com defesa manual e escanteios

EA Sports detalha redução de assistências de IA e novas mecânicas no jogo.

Jogadores melhores vão 'escapar' de divididas no EA FC 27 — Foto: Reprodução/Electronic Arts

Desenvolvedora revelou reformulação abrangente nas mecânicas de passes, cruzamentos, movimentação de atacantes e rebalanceamento dos PlayStyles.

A Electronic Arts detalhou a análise completa da jogabilidade do EA Sports FC 27, revelando um conjunto de transformações pensadas para dar mais autonomia ao jogador.

A diretriz central da edição é diminuir a dependência de auxílios da inteligência artificial (IA) em situações defensivas e de criação de jogadas.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Victor Bastos para o portal TECHTUDO, o game tem lançamento marcado para 25 de setembro nas edições Standard (R$ 349,00), Ultimate (R$ 499,10) e Ultimate+ (a partir de R$ 749,50).

“A filosofia do novo título é recompensar quem domina os fundamentos manuais, reduzindo ações automáticas da IA na marcação, nos passes e nos cruzamentos”, destacou a reportagem do TECHTUDO.

Principais pilares de mudança no gameplay

Conforme acompanhado pelo TECHTUDO, as atualizações de jogabilidade cobrem diferentes setores da partida:

Defesa Manual Valorizada: Zagueiros controlados pela IA deixam de realizar roubadas de bola automáticas na maioria dos cenários. Marcadores manuais ganham maior alcance em divididas e velocidade para cercar.

Novos Escanteios e Fuga de Marcação: A câmera passa a focar na grande área, permitindo mover atacantes, iniciar corridas e acionar o comando Fuga da Marcação antes do cruzamento.

Cruzamentos e Passes Manuais: As assistências para cruzamentos foram reduzidas, direcionando a bola para espaços abertos. Passes enfiados rasteiros e cavados exigirão precisão manual de força e direção.

Ataque Inteligente: Novos comandos manuais de infiltração, como Corridas em Curva e Passar e Seguir , permitem desorganizar a linha defensiva adversária.

Condução sem Equilíbrio: Atletas de alta habilidade técnica em consoles de última geração e PC conseguirão manter a posse mesmo sofrendo contatos físicos moderados.

Quando o EA Sports FC 27 será lançado e quais os valores?

O jogo chega em 25 de setembro de 2026 nas edições Standard (R$ 349,00), Ultimate (R$ 499,10) e Ultimate+ (a partir de R$ 749,50).

O que muda na defesa do EA FC 27?

A IA deixará de roubar a bola de forma automática na maioria das vezes, exigindo que o jogador troque o cursor e faça o desarme manualmente para ter sucesso.

Como funcionam os novos escanteios no game?

A câmera passa a se posicionar dentro da grande área, permitindo controlar diretamente os atacantes, fazer bloqueios e acionar corridas para atacar o espaço antes da cobrança.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet