EA FC 27: veja o que muda no gameplay com defesa manual e escanteios

Desenvolvedora revelou reformulação abrangente nas mecânicas de passes, cruzamentos, movimentação de atacantes e rebalanceamento dos PlayStyles.
A Electronic Arts detalhou a análise completa da jogabilidade do EA Sports FC 27, revelando um conjunto de transformações pensadas para dar mais autonomia ao jogador.
A diretriz central da edição é diminuir a dependência de auxílios da inteligência artificial (IA) em situações defensivas e de criação de jogadas.
De acordo com as informações apuradas pelo repórter Victor Bastos para o portal TECHTUDO, o game tem lançamento marcado para 25 de setembro nas edições Standard (R$ 349,00), Ultimate (R$ 499,10) e Ultimate+ (a partir de R$ 749,50).
“A filosofia do novo título é recompensar quem domina os fundamentos manuais, reduzindo ações automáticas da IA na marcação, nos passes e nos cruzamentos”, destacou a reportagem do TECHTUDO.
Principais pilares de mudança no gameplay
Conforme acompanhado pelo TECHTUDO, as atualizações de jogabilidade cobrem diferentes setores da partida:
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Defesa Manual Valorizada: Zagueiros controlados pela IA deixam de realizar roubadas de bola automáticas na maioria dos cenários. Marcadores manuais ganham maior alcance em divididas e velocidade para cercar.
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Novos Escanteios e Fuga de Marcação: A câmera passa a focar na grande área, permitindo mover atacantes, iniciar corridas e acionar o comando Fuga da Marcação antes do cruzamento.
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Cruzamentos e Passes Manuais: As assistências para cruzamentos foram reduzidas, direcionando a bola para espaços abertos. Passes enfiados rasteiros e cavados exigirão precisão manual de força e direção.
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Ataque Inteligente: Novos comandos manuais de infiltração, como Corridas em Curva e Passar e Seguir, permitem desorganizar a linha defensiva adversária.
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Condução sem Equilíbrio: Atletas de alta habilidade técnica em consoles de última geração e PC conseguirão manter a posse mesmo sofrendo contatos físicos moderados.
Quando o EA Sports FC 27 será lançado e quais os valores?
O jogo chega em 25 de setembro de 2026 nas edições Standard (R$ 349,00), Ultimate (R$ 499,10) e Ultimate+ (a partir de R$ 749,50).
O que muda na defesa do EA FC 27?
A IA deixará de roubar a bola de forma automática na maioria das vezes, exigindo que o jogador troque o cursor e faça o desarme manualmente para ter sucesso.
Como funcionam os novos escanteios no game?
A câmera passa a se posicionar dentro da grande área, permitindo controlar diretamente os atacantes, fazer bloqueios e acionar corridas para atacar o espaço antes da cobrança.