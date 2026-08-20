Fortnite Override: Temporada 4 estreia com Sonic e Mega Man

Nova temporada do Capítulo 7 traz mecânicas de alteração de regras e crossovers com clássicos

Nova temporada de Fortnite deverá ser focada em games, com mecânicas de "glitches" — Foto: Reprodução/Epic Games

Atualização “Override” permite alterar regras da ilha em tempo real e reúne franquias como Sonic, Mega Man, Tetris e Persona 5.

A Epic Games disponibiliza, nesta quinta-feira (20/8), a aguardada Temporada 4 do Capítulo 7 de Fortnite, batizada de “Override — Break the Rules. Change the Game”. A nova fase do Battle Royale transforma a ilha em um ambiente focado na cultura dos videogames, misturando mecânicas de trapaça (cheat codes), consoles interativos e itens de franquias icônicas.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Rafael Monteiro para o portal TECHTUDO, a temporada está disponível gratuitamente em consoles (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2), PC e dispositivos móveis (Android e iOS).

“A mecânica central de Override permite que os jogadores acessem consoles espalhados pela ilha para reescrever as regras do servidor em tempo real, ativando desde velocidade ampliada até munição infinita e loot lendário”, destacou a reportagem de Rafael Monteiro no TECHTUDO.

crossovers, itens retro e habilidades do Sonic

Conforme detalhado pela cobertura de Rafael Monteiro no TECHTUDO, a atualização traz um vasto catálogo de novidades temáticas:

Passe de Batalha com Sonic: Ouriço azul é o destaque do passe acompanhado de Tails como Sidekick , além de incluir a região Green Hill Zone e os calçados Sonic Power Sneakers .

Armas de Crossover: O jogo recebe o Mega Buster (canhão do Mega Man com disparos energéticos), a 8-Bit Shotgun (espingarda em pixel art com sistema de combos) e o Tetris Rift (item de cobertura instantânea).

Itens Especiais: Chegam ao mapa o 1-Up Token (permite reviver mantendo o inventário), a pistola Masterpiece de Midas e a God Mode Llama .

Franquias Confirmadas: Durante a temporada, a loja e o jogo receberão conteúdos de Pac-Man, Kingdom Hearts, Persona 5 Royal, Cyberpunk: Edgerunners, Crash Bandicoot e Spyro the Dragon.

Quando começa a Temporada 4 do Capítulo 7 de Fortnite?

A Temporada 4, intitulada “Override”, começa nesta quinta-feira, 20 de agosto, com atualização disponível para todas as plataformas suportadas.

Quais personagens de outros jogos estarão no Fortnite Override?

A temporada conta com Sonic the Hedgehog, Tails, Mega Man, além de conteúdos temáticos de Tetris, Pac-Man, Persona 5 Royal, Cyberpunk: Edgerunners, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon e Kingdom Hearts.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet