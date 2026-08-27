27/08/2026
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GTA 6: Jason e Lucia terão mudanças físicas ao estilo San Andreas

Rockstar confirma que Jason e Lucia terão mudanças físicas e poderão ser afetados por alimentação, exercícios e falta de sono

Por Redação ContilNet
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GTA 6: Jason e Lucia terão mudanças físicas ao estilo San Andreas
GTA 6 revive mecânicas de San Andreas com mudanças no corpo de Jason e Lucia — Foto: Arte/TechTudo

A Rockstar Games confirmou que os hábitos dos jogadores, como malhar, comer e dormir, alterarão diretamente a musculatura, peso e fisionomia da dupla.

A Rockstar Games confirmou oficialmente que GTA 6 trará de volta o sistema de alteração física dos protagonistas, consagrado no clássico GTA: San Andreas (2004).

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Victor Bastos para o portal TECHTUDO, as revelações foram feitas em reportagem concedida à revista Dazed.

“Alimentação, rotina de exercícios e longos períodos sem dormir deixarão marcas visíveis nos corpos e rostos de Jason Duval e Lucia Caminos”, destacou Victor Bastos em matéria para o TECHTUDO.

Cooperação da dupla, redes sociais e imersão no mapa

Conforme detalhado pela cobertura de Victor Bastos no TECHTUDO, o game expandirá as interações com o mundo e entre os próprios personagens:

  • Aparência Volátil: Assim como CJ acumulava peso ou massa muscular, os hábitos de Jason e Lucia moldarão seus atributos físicos e a forma como são vistos.

  • Privação de Sono: Ficar muito tempo sem descansar provocará marcas aparentes de cansaço nos rostos dos protagonistas.

  • Dinâmica em Dupla: Os jogadores poderão controlar Jason e Lucia juntos ou separadamente, com escolhas morais e de relacionamento afetando o rumo da história.

  • Redes Sociais e NPCs: Celulares terão feeds operacionais de redes sociais, e os habitantes do estado de Leonida reagirão de forma realista — como se assustar ao ver um personagem caminhando armado.

Como funcionará a mudança física de Jason e Lucia em GTA 6?

O corpo dos personagens mudará conforme os hábitos do jogador no game: praticar exercícios aumentará a musculatura, comer em excesso causará ganho de peso e a falta de sono deixará marcas visíveis de cansaço.

O sistema de troca de personagens de GTA 5 voltará em GTA 6?

Sim. O jogador poderá alternar entre Jason e Lucia para realizar missões em conjunto ou separadamente, com as decisões da dupla afetando a relação entre eles.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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