Vazamentos de gameplay expõem retorno de emissoras de Vice City e sucessos do rock e pop.

GTA 6: vazamento revela possíveis músicas e rádios clássicas de Vice City — Foto: Divulgação/Rockstar

Entre as possíveis emissoras identificadas estão as consagradas V-Rock e Emotion 98.3, além de sucessos do rock, pop e hip-hop.

Os recentes vazamentos de gameplay atribuídos ao grupo CyberLeek revelaram detalhes sobre a trilha sonora que acompanhará Jason e Lucia em GTA 6.

De acordo com as informações apuradas pelos jornalistas Rafael Monteiro e Gabriel Almeida para o portal TECHTUDO, os vídeos permitiram mapear possíveis estações de rádio e artistas presentes nos arquivos do game da Rockstar Games.

“Entre os destaques estão o provável retorno de emissoras icônicas do clássico Vice City, como V-Rock e Emotion 98.3, além de faixas de Kansas, Joan Jett e Stevie Nicks”, ressaltaram Rafael Monteiro e Gabriel Almeida em reportagem para o TECHTUDO.

Retorno de clássicos, artistas confirmados e ressalvas

Conforme detalhado pela cobertura de Rafael Monteiro e Gabriel Almeida no TECHTUDO, a presença das músicas nos arquivos exige cautela:

Rádios Identificadas: Estações como Kaleidoscope FM, Worldwide FM, Cocoteo FM, Back Country Radio, Stockyard FM e Circo Loco Records Radio foram listadas.

Faixas em Destaque: Músicas como “Carry On Wayward Son” (Kansas), “I Love Rock ‘n’ Roll” (Joan Jett and The Blackhearts) e “Love Is a Long Road” (Tom Petty) foram encontradas.

Conteúdo Provisório: Os repórteres lembram que em vazamentos anteriores da desenvolvedora, diversas faixas eram usadas apenas como arquivos temporários durante o desenvolvimento.

Data de Lançamento: GTA 6 tem estreia confirmada para 19 de novembro de 2026 no PS5 e Xbox Series X/S.

Quais rádios do Vice City clássico podem voltar em GTA 6?

Segundo os vazamentos, as estações V-Rock e Emotion 98.3 foram identificadas nos arquivos do jogo.

As músicas vazadas estão garantidas na versão final de GTA 6?

Não. Arquivos encontrados em compilações de desenvolvimento podem servir apenas como faixas temporárias e sofrer alterações até o lançamento do game.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet