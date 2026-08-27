PS Store reduz preços de milhares de jogos para PS4 e PS5 até 9 de setembro com menor preço histórico

Need for Speed Unbound traz corridas ilegais e perseguições policiais com estilo visual único — Foto: Reprodução/Steam

A liquidação digital segue ativa até 9 de setembro e reúne mais de 5 mil títulos para PS4 e PS5 com opção de parcelamento sem juros.

A Sony deu início à promoção da Gamescom 2026 na PLAYSTATION STORE, oferecendo reduções expressivas que chegam a 95% de desconto em jogos digitais.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, a liquidação ficará disponível até o dia 9 de setembro e abrange mais de 5 mil títulos de PS4 e PS5.

“Diversos jogos atingiram seu menor preço histórico na plataforma. A PS Store ainda permite parcelar compras acima de R$ 20 em até 4x sem juros no cartão”, destacou Róbson Martins em reportagem para o TECHTUDO.

RPGs, ação, terror e o menor preço histórico

Conforme detalhado pela cobertura de Róbson Martins no TECHTUDO, as ofertas abrangem variados gêneros e perfis de jogadores:

Destaques de RPG: Final Fantasy XVI (PS5) por R$ 99,80 (-60%), Kingdom Come: Deliverance 2 (PS5) por R$ 139,96 (-60%) e Persona 3 Reload por R$ 104,96 (-65%).

Ação e Aventura: Control Ultimate Edition por R$ 10,85 (-90%), Hogwarts Legacy (PS5) por R$ 44,98 (-85%) e God of War Ragnarök (PS4) por R$ 98,96 (-67%).

Tiro e Terror: Dead Space Remake (PS5) por R$ 84,72 (-75%), STAR WARS Jedi: Survivor por R$ 50,83 (-85%) e Metro Exodus por R$ 22,42 (-85%).

Corrida: ROAD TO EXOTICS registrou o maior desconto da liquidação, custando R$ 5,74 (-95%).

Até quando vai a promoção da Gamescom 2026 na PlayStation Store?

A liquidação de jogos digitais para PS4 e PS5 fica disponível até o dia 9 de setembro de 2026.

A PS Store permite parcelar o pagamento das compras em promoção?

Sim, a loja digital do PlayStation permite parcelar compras acima de R$ 20 em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet