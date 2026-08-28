GTA 6 revela 18 atividades secundárias e minijogos em trailer especial

Conheça as opções de lazer, esportes e minijogos no mapa de Leonida em GTA 6.

GTA 6: 18 atividades secundárias reveladas no trailer da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Além das missões principais e assaltos, universo de Leonida permitirá musculação, esportes, corridas e até exploração marinha.

A Rockstar Games apresentou novos detalhes sobre o aguardado Grand Theft Auto VI (GTA 6). Para além do enredo principal focado em Jason e Lucia, a prévia divulgada destacou o ecossistema do mapa de Leonida, recheado de opções de lazer e minijogos.

De acordo com as informações compiladas pelo jornalista Luccas Melo para o portal TECHTUDO, as atividades secundárias permitirão alterar características físicas dos personagens, praticar esportes radicais e explorar a fauna e a vida noturna do jogo.

“Tanto Jason quanto Lucia terão acesso a academias e poderão praticar exercícios, como levantar pesos e fazer barras. Essas atividades vão interferir diretamente na aparência dos personagens”, destacou a reportagem de Luccas Melo no TECHTUDO.

Esportes, corridas e vida noturna no mapa de Leonida

Conforme detalhado pela cobertura de Luccas Melo no TECHTUDO, os jogadores encontrarão grande variedade de interações em terra, ar e mar:

Alteração Física e Academias: O retorno da mecânica de alteração de peso e massa muscular conforme os treinos e hábitos dos protagonistas.

Esportes e Lazer: Opções como basquete, minigolfe, bilhar e até combates em ringues de luta.

Veículos Alternativos e Radiais: Uso de patinetes elétricos, bicicletas, jet-skis, caiaques e aerobarcos em rios e pântanos.

Corridas e Desafios: Rachas de rua, circuitos fechados, ralis, motocross e corridas de barcos e aviões.

Exploração e Vida Noturna: Mergulhos com equipamentos em cavernas submarinas, observação e estudo de animais, campos de tiro, clubes de strip-tease e saltos de paraquedas/base jumping de prédios altos.

Quais plataformas receberão o jogo GTA 6 no lançamento?

O jogo está confirmado para ser lançado no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S.

As atividades físicas na academia mudam a aparência dos personagens em GTA 6?

Sim, assim como em clássicos da franquia, praticar exercícios e controlar a saúde alterará o peso e a massa muscular de Jason e Lucia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet