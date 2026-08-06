07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

GTA 6 terá evento com cenas inéditas transmitido na Netflix; veja data

Rockstar Games fará apresentação especial de GTA 6 na Netflix em 27 de agosto, com detalhes da história e gameplay.

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
GTA 6 terá evento com cenas inéditas transmitido na Netflix; veja data
Divulgação

Apresentação da Rockstar Games ocorrerá em 27 de agosto, trazendo novos spoilers da história e da jogabilidade do título mais aguardado do ano.

A Netflix transmitirá no dia 27 de agosto, às 16h (horário de Brasília), uma apresentação especial da Rockstar Games focada em Grand Theft Auto VI (GTA 6). O evento promete oferecer um olhar estendido sobre o jogo, revelando novas informações sobre a narrativa e exibindo cenas inéditas de jogabilidade.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a transmissão em parceria com a gigante do streaming ocorre em um momento de enorme expectativa por parte da comunidade gamer global.

“A apresentação especial da Rockstar Games será exibida no dia 27 de agosto, às 16h (horário de Brasília), e deve trazer novos detalhes sobre o jogo, incluindo informações da história e cenas inéditas de jogabilidade”, ressaltou a reportagem de Camilla Germano no METRÓPOLES.

Bastidores agitados, plataformas e previsão de lançamento

Conforme detalhado pela apuração de Camilla Germano no METRÓPOLES, a jornada até o lançamento de GTA 6 envolveu diversos percalços na produção:

  • Histórico de Percalços: O desenvolvimento do título foi marcado por dois adiamentos de cronograma, vazamentos de conteúdos confidenciais, denúncias sobre ambiente de trabalho e até um incidente com explosão na sede da empresa na Escócia.

  • Plataformas de Estreia: Inicialmente, GTA 6 estará disponível exclusivamente para os consoles de última geração: PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

  • Janela de Lançamento: A chegada oficial do game às lojas e plataformas digitais está prevista para o mês de novembro de 2026.

Quando e onde assistir ao novo evento de GTA 6 com cenas inéditas?

O evento da Rockstar Games será transmitido com exclusividade na Netflix no dia 27 de agosto de 2026, às 16h (horário de Brasília).

Para quais plataformas o GTA 6 será lançado inicialmente?

O jogo será lançado inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com previsão de chegada ao mercado em novembro de 2026.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.