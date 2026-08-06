GTA 6 terá evento com cenas inéditas transmitido na Netflix; veja data

Rockstar Games fará apresentação especial de GTA 6 na Netflix em 27 de agosto, com detalhes da história e gameplay.

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Apresentação da Rockstar Games ocorrerá em 27 de agosto, trazendo novos spoilers da história e da jogabilidade do título mais aguardado do ano.

A Netflix transmitirá no dia 27 de agosto, às 16h (horário de Brasília), uma apresentação especial da Rockstar Games focada em Grand Theft Auto VI (GTA 6). O evento promete oferecer um olhar estendido sobre o jogo, revelando novas informações sobre a narrativa e exibindo cenas inéditas de jogabilidade.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a transmissão em parceria com a gigante do streaming ocorre em um momento de enorme expectativa por parte da comunidade gamer global.

“A apresentação especial da Rockstar Games será exibida no dia 27 de agosto, às 16h (horário de Brasília), e deve trazer novos detalhes sobre o jogo, incluindo informações da história e cenas inéditas de jogabilidade”, ressaltou a reportagem de Camilla Germano no METRÓPOLES.

Bastidores agitados, plataformas e previsão de lançamento

Conforme detalhado pela apuração de Camilla Germano no METRÓPOLES, a jornada até o lançamento de GTA 6 envolveu diversos percalços na produção:

Histórico de Percalços: O desenvolvimento do título foi marcado por dois adiamentos de cronograma, vazamentos de conteúdos confidenciais, denúncias sobre ambiente de trabalho e até um incidente com explosão na sede da empresa na Escócia.

Plataformas de Estreia: Inicialmente, GTA 6 estará disponível exclusivamente para os consoles de última geração: PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Janela de Lançamento: A chegada oficial do game às lojas e plataformas digitais está prevista para o mês de novembro de 2026.

Quando e onde assistir ao novo evento de GTA 6 com cenas inéditas?

O evento da Rockstar Games será transmitido com exclusividade na Netflix no dia 27 de agosto de 2026, às 16h (horário de Brasília).

Para quais plataformas o GTA 6 será lançado inicialmente?

O jogo será lançado inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com previsão de chegada ao mercado em novembro de 2026.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet