Guia da 4ª semana da Esports World Cup 2026 traz brasileiros no CoD

Paris recebe fases decisivas de Overwatch 2, Warzone e Street Fighter 6, além da estreia das etapas classificatórias de Honor of Kings.
A quarta semana de disputas da Esports World Cup (EWC) 2026 promete movimentar a arena em Paris com rodadas decisivas em múltiplos títulos.
Modalidades como Call of Duty: Warzone, Overwatch 2, Street Fighter 6 e Mobile Legends: Bang Bang (MSC) caminham para a definição de seus campeões, enquanto Honor of Kings inicia seus primeiros confrontos ao lado dos classificatórios de última chance (Last Chance Qualifiers) para TEKKEN 8 e Call of Duty: Black Ops 7.
De acordo com o guia apurado pelo jornalista Victor Bastos para o portal TECHTUDO, a delegação brasileira entra em campo representada por equipes de destaque no cenário internacional.
“O Brasil conta com a presença confirmada da First Squad e New Icons no Call of Duty: Warzone, enquanto Influence Rage e MIBR.LOS representam o país nos confrontos de Honor of Kings”, destacou a reportagem do TECHTUDO.
Calendário detalhado e formato das modalidades
Conforme acompanhado pelo TECHTUDO, o cronograma das competições para a quarta semana organiza-se da seguinte forma:
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Call of Duty: Warzone: Reúne 32 equipes. A Fase de Grupos ocorre entre segunda (27) e terça (28); a Fase de Sobrevivência na quarta (29); e a Grande Final na quinta-feira (30), disputada sob o formato de Match Point. As brasileiras First Squad (Grupo A) e New Icons (Grupo B) estão na disputa.
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Overwatch 2 (OWCS Midseason Championship): Reúne 16 times no formato GSL com dupla eliminação em Md3. A Fase de Grupos vai de quarta (29) a sexta (31); as quartas e semifinais ocorrem no sábado (1º/8); e a Grande Final em Md7 no domingo (2/8). Destaque para o sistema de banimento de heróis por mapa.
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Street Fighter 6: 32 competidores divididos em quatro grupos no formato GSL. A primeira fase ocorre na quarta (29) e quinta (30); a segunda fase na sexta (31); e os playoffs decisivos (em Md9) no sábado (1º/8).
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Honor of Kings: O Play-In (com a brasileira Influence Rage) ocorre quinta (30) e sexta (31). A Fase de Grupos começa no sábado (1º/8) reunindo 16 equipes, estagio em que a MIBR.LOS já possui vaga garantida.
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Mobile Legends & Last Chance Qualifiers: O MSC realiza seus playoffs eliminatórios entre quarta (29) e sábado (1º/8). Já os classificatórios de última chance para TEKKEN 8 e Call of Duty: Black Ops 7 abrem suas chaves a partir de sexta-feira (31).
Quais times brasileiros estão no Call of Duty: Warzone na EWC 2026?
O Brasil é representado pelas equipes First Squad (disputando pelo Grupo A) e New Icons (disputando pelo Grupo B).
Como funciona a fase final do Call of Duty: Warzone na EWC?
A final é disputada no formato Match Point: a equipe precisa atingir uma pontuação mínima preestabelecida e, após isso, vencer uma partida para conquistar o título.
Onde os times brasileiros jogam no torneio de Honor of Kings?
A Influence Rage disputa a fase de Play-In (30 e 31 de julho), enquanto a MIBR.LOS já está classificada diretamente para a Fase de Grupos, que começa no dia 1º de agosto.