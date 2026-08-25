25/08/2026
ContilNet Notícias Logo
25/08/2026
ContilPop
Cidade de 3 mil habitantes paga R$ 900 mil por show de Ana Castela
Filipe Ret fecha acordo e encerra processo por ataques virtuais contra fã
Bianca Andrade desabafa sobre origem na periferia e cobrança profissional
Anitta surge com camisa da Grande Rio e grava samba em meio a rumores
Influenciadora vai ao hospital após tentar tatuar sardas no rosto em casa
Nasce Marina, segunda filha dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões
Adam Scott relata bastidores e emoção no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce
Ancine concede registro a ‘Dark Horse’, cinebiografia de Jair Bolsonaro
Sheron Menezzes encanta fãs com visual musculoso na academia; veja
Ana Castela receberá R$ 850 mil via emenda do PL após fazer o 22

Guia de portáteis 2026: do retrô ao Nintendo Switch 2 e ROG Ally X

Seleção de consoles portáteis com opções de R$ 167 a R$ 8,3 mil para jogar em qualquer lugar

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Guia de portáteis 2026: do retrô ao Nintendo Switch 2 e ROG Ally X
Nintendo Switch 2 é console mais recente da Big N; saiba se vale para você — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Seleção vai desde o compacto Boyhom R36S por R$ 167 até o robusto ROG Xbox Ally X com chip Ryzen AI.

Os videogames portáteis seguem em alta por combinarem a versatilidade de jogar em qualquer lugar com catálogos que atendem desde saudosistas de títulos clássicos até entusiastas de lançamentos pesados da indústria.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com a seleção elaborada pelo jornalista Róbson Martins para o TECHTUDO, os preços dos modelos sugeridos variam de R$ 167 a R$ 8.352 nas principais plataformas de e-commerce brasileiras, considerando critérios de desempenho, autonomia e custo-benefício.

“Para escolhermos os melhores, consideramos fatores como desempenho, bateria e custo-benefício, contemplando desde emuladores de baixo custo até híbridos e portáteis de alto desempenho”, destacou a reportagem de Róbson Martins no TECHTUDO.

Os 5 portáteis destaques para cada perfil de jogador

Conforme detalhado pelo guia do TECHTUDO, as opções atendem a exigências e orçamentos variados:

  • Boyhom R36S (A partir de R$ 167): A melhor opção retrô de entrada. Vem com tela IPS de 3,5″ e 15 mil jogos de plataformas clássicas (SNES, Mega Drive, PS1) pré-instalados.

  • Nintendo Switch Lite (A partir de R$ 1.366): Focado no uso estritamente portátil, é a alternativa mais econômica da Nintendo para jogar títulos como Breath of the Wild e Animal Crossing.

  • Nintendo Switch 2 (A partir de R$ 3.562): O mais recente lançamento híbrido da marca. Traz chip Nvidia Tegra T239, suporte a 4K na TV, novos Joy-Cons magnéticos e retrocompatibilidade total.

  • Steam Deck OLED (A partir de R$ 4.900): Indicado para quem deseja levar a biblioteca da Steam para qualquer lugar. Conta com tela OLED HDR de 7,4″ a 90 Hz e autonomia aprimorada.

  • ROG Xbox Ally X (A partir de R$ 8.352): Parceria entre Microsoft e Asus voltada a alto desempenho no Windows. Equipado com processador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB de RAM e 1 TB de SSD.

Qual é o videogame portátil mais barato para comprar em 2026?

O Boyhom R36S é o mais acessível da lista, custando a partir de R$ 167 na Shopee. Ele é focado na emulação de games antigos até a quinta geração de consoles.

O novo Nintendo Switch 2 roda jogos do Nintendo Switch original?

Sim. O Nintendo Switch 2 conta com retrocompatibilidade total com a biblioteca do modelo anterior, além de trazer melhorias de desempenho em diversos títulos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.