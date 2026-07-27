Homem-Aranha 4: Filmes e séries indispensáveis antes da estreia

Guia completo com a trajetória de Tom Holland e as séries urbanas da Marvel antes de Um Novo Dia

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Longa marca a nova fase de Tom Holland como Peter Parker e se conecta com o núcleo urbano do MCU.

O aguardado Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia nesta quinta-feira (30/7) nos cinemas, dando início a um novo capítulo na trajetória de Peter Parker. Quarto filme solo de Tom Holland no papel do teioso, o longa traz o herói reconstruindo sua vida do zero em Nova York, longe dos grandes aparatos tecnológicos e lidando com novas ameaças das ruas.

De acordo com o guia elaborado pela repórter Camilla Germano para a editoria de entretenimento do portal METRÓPOLES, para se preparar para a estreia é recomendado relembrar tanto as participações do herói nos Vingadores quanto as produções focado no núcleo urbano de vigilantes da Marvel.

“Após os eventos de Sem Volta Para Casa, Peter Parker começa uma nova fase totalmente sozinho em Nova York, abrindo margem para interações com personagens como o Demolidor e o Justiceiro”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

O que rever no cinema e no streaming

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, confira a lista essencial de filmes e séries para maratonar:

A Trajetória no MCU (Filmes)

Capitão América: Guerra Civil (2016): A estreia de Tom Holland como Peter Parker e o início da aliança com Tony Stark.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017): O primeiro filme solo, apresentando o Abutre e introduzindo Mac Gargan (Escorpião).

Vingadores: Guerra Infinita (2018) & Ultimato (2019): A batalha cósmica contra Thanos e o impacto do luto pela perda de Stark.

Homem-Aranha: Longe de Casa (2019): O confronto com o Mistério e a revelação de sua identidade para o mundo.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021): O feitiço com o Doutor Estranho, o encontro com Tobey Maguire e Andrew Garfield, e o apagamento de Peter da memória de todos.

Núcleo Urbano de Vigilantes (Séries)

Demolidor & Os Defensores: A introdução de Matt Murdock e o combate ao crime organizado em Nova York.

O Justiceiro & Justiceiro: Último Acerto (2026): A jornada de Frank Castle (Jon Bernthal) e sua preparação para o encontro com os vigilantes das ruas.

Demolidor: Renascido (2025–2026): A nova fase do Homem Sem Medo enfrentando a ascensão política de Wilson Fisk, o Rei do Crime.

Quando estreia Homem-Aranha: Um Novo Dia nos cinemas?

O filme chega às telonas nesta quinta-feira (30/7).

Qual é o filme mais importante para assistir antes de Homem-Aranha 4?

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021) é o principal ponto de partida, pois estabelece que todos esqueceram quem é Peter Parker e o deixa sozinho em Nova York.

Quais heróis das séries aparecem ou se conectam ao universo do Homem-Aranha?

A nova fase do herói possui forte ligação com o núcleo urbano do MCU, conectando-se a personagens como Demolidor (Matt Murdock) e Justiceiro (Frank Castle).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet