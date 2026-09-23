Melhor console para jogar GTA 6: 5 plataformas compatíveis

Saiba qual é o melhor console para jogar GTA 6 entre modelos de PS5 e Xbox Series.

PS5 Pro é o mais robusto console da Sony — Foto: Rammom Nogueira/TechTudo

Título da Rockstar Games chega em novembro de 2026 para modelos de PS5 e Xbox Series; saiba qual videogame combina com seu perfil e orçamento.

O aguardado GTA 6, novo capítulo da consagrada franquia da Rockstar Games, promete aquecer a busca por consoles de última geração. Com lançamento agendado para o dia 19 de novembro de 2026, o game estará disponível exclusivamente nas plataformas PlayStation 5 e Xbox Series X|S no dia de sua estreia, deixando de fora temporariamente os jogadores de PC e do Nintendo Switch.

Conforme apurado pelos jornalistas Filipe Salles e Eduardo Gomes para o portal TechTudo, cada plataforma atende a diferentes necessidades de desempenho, orçamento e preferências de biblioteca de jogos.

O que avaliar antes de escolher o videogame ideal

Para escolher o aparelho correto sem comprometer o orçamento, é essencial considerar os seguintes critérios técnicos e práticos:

Preço e custo-benefício: Opções mais acessíveis demandam concessões na qualidade gráfica e taxa de quadros, enquanto modelos topo de linha exigem investimento elevado.

Potência de hardware: Por ser um título com alto processamento gráfico, a capacidade do console impactará diretamente a fluidez e a resolução visual.

Recursos dos controles: O DualSense da Sony oferece gatilhos adaptáveis e resposta tátil imersiva, enquanto o controle da Microsoft aposta na ergonomia tradicional e pilhas.

Mídia física vs. Digital: Modelos sem leitor restringem as compras à loja digital oficial da plataforma, enquanto versões com leitor permitem o uso de mídias físicas antigas ou usadas.

As 5 plataformas compatíveis com GTA 6

1. Xbox Series S (Entrada mais acessível)

Considerado a porta de entrada da atual geração, o Xbox Series S é o modelo mais econômico para rodar GTA 6. Com design compacto e funcionamento exclusivo para mídias digitais, entrega retrocompatibilidade total com gerações anteriores de Xbox, embora não rode jogos na resolução 4K nativa.

2. PS5 Slim Digital (Melhor custo-benefício digital)

Com SSD rápido de 825 GB e ausência de leitor de discos, o PS5 Slim Digital destaca-se pela alta velocidade de carregamento e pela imersão oferecida pelas funções táticas do controle DualSense.

3. PS5 Slim Disk (Equilíbrio com leitor físico)

Diferencia-se da versão digital por já incluir o leitor de discos em sua estrutura. É a escolha adequada para quem busca manter sua coleção de jogos físicos de PS4 através do sistema de retrocompatibilidade da Sony.

4. Xbox Series X (Potência e ecossistema integrado)

Opção robusta da Microsoft, o Xbox Series X traz 1 TB de armazenamento em SSD, leitor de discos e suporte a 4K com Ray Tracing. Um de seus maiores diferenciais é o recurso Quick Resume, que permite pausar múltiplos jogos simultaneamente.

5. PS5 Pro (Desempenho gráfico máximo)

A plataforma mais potente da atualidade promete entregar o melhor desempenho gráfico para o lançamento da Rockstar Games. Voltado aos jogadores entusiastas, o modelo traz especificações técnicas superiores, embora chegue ao mercado com preço mais elevado e sem o leitor de discos incluso na caixa.

“GTA 6… vai estar disponível nos modelos de PS5 e Xbox Series, mas cada jogador deve optar pelo console que melhor combina com o seu estilo de gameplay… A decisão depende da preferência do jogador. O PS5 Pro é o videogame da Sony com maior potência de hardware”, destaca a apuração realizada por Filipe Salles e Eduardo Gomes no TechTudo.

GTA 6 vai ser lançado para PC no mesmo dia dos consoles?

Segundo apuração de Filipe Salles e Eduardo Gomes no TechTudo, GTA 6 chegará em 19 de novembro de 2026 apenas para os consoles PS5 e Xbox Series X|S, sem versão confirmada para PC no dia de estreia.

Qual é o console mais barato para jogar GTA 6?

Conforme relatam Filipe Salles e Eduardo Gomes no TechTudo, o Xbox Series S é a opção de menor custo para jogar a nova produção da Rockstar Games.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet