Guia reúne de opções baratas como o Boyhom R36S até o potente Retroid Pocket 4 Pro.

Trimui Smart Pro é mais avançado e traz jogos do PlayStation, PSP e Nintendo 64 — Foto: Reprodução / Trimui

Marcas como Boyhom, EONY, Trimui, Anbernic e Retroid oferecem aparelhos que vão do retrô básico à emulação de PlayStation 2.

Os videogames portáteis consolidaram-se como a principal escolha para jogadores que buscam mobilidade e nostalgia sem depender de uma televisão. Marcas chinesas vêm se destacando no segmento de emulação com modelos que partem de valores acessíveis e chegam a consoles avançados capazes de rodar títulos mais exigentes.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Wendel Martins para a cobertura de tecnologia do portal METRÓPOLES, a escolha do modelo ideal depende do perfil do usuário e do nível de exigência técnica.

“O mercado abrange desde modelos com sistemas fechados e milhares de jogos na memória até consoles baseados em Android 13 com suporte a sistemas mais recentes”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Destaques e perfis dos 5 modelos selecionados

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, confira as especificações essenciais de cada modelo recomendado:

Boyhom R36S (A partir de R$ 167): Tela IPS de 3,5 polegadas (4:3), sistema Linux aberto e acervo pré-instalado com cerca de 15 mil jogos retrô. É a opção de maior custo-benefício para rodar até a 5ª geração de consoles.

EONY LH-05 (A partir de R$ 176): Focado na simplicidade, possui tela LCD de 6,5 polegadas e acompanha cabo AV para conexão na TV, sendo ideal para uso casual sem necessidade de configurações.

Trimui Smart Pro (A partir de R$ 400): Traz tela HD de 4,96 polegadas em formato widescreen, bateria de 5.000 mAh e sistema Linux personalizável (compatível com firmwares como o CrossMix OS).

Anbernic RG CubeXX (A partir de R$ 469): Destaque para o formato quadrado com tela 1:1 (720 x 720 pixels), saída mini-HDMI para TV, iluminação RGB nos analógicos e boa ergonomia para jogos de arcade.

Retroid Pocket 4 Pro (A partir de R$ 2.489): Modelo avançado com processador MediaTek Dimensity 1100, 8 GB de RAM e sistema Android 13, projetado para emular plataformas como PlayStation 2 e GameCube.

Qual é o portátil chinês mais barato da lista?

O Boyhom R36S é o modelo mais acessível da seleção, encontrado com preços a partir de R$ 167 em marketplaces.

Qual console portátil chinês consegue rodar jogos de PlayStation 2?

O Retroid Pocket 4 Pro é o modelo indicado para a emulação de PS2 e GameCube, graças ao processador Dimensity 1100 e aos 8 GB de memória RAM.

É preciso configurar emuladores nos consoles portáteis?

Modelos como o EONY LH-05 e o Boyhom R36S já chegam prontos para jogar com jogos pré-instalados. Já o Retroid Pocket 4 Pro exige a instalação e configuração manual de aplicativos no Android.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet