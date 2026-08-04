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Neymar joga? Veja escalações de Remo x Santos e onde assistir ao jogo

O confronto terá transmissão do SporTV e Premiere

Por Redação ContilNet
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Neymar joga? Veja escalações de Remo x Santos e onde assistir ao jogo

Remo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

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O confronto terá transmissão do SporTV e Premiere, além do tempo real do CNN Esportes.

A arbitragem ficará por conta de Anderson Daronco como árbitro principal. Maira Moreira e Michael Stanislau como assistentes. Já o VAR será operado por Marco Aurélio Ferreira.

Depois do mistério no último fim de semana, Neymar viajou para Belém nesta terça. O camisa 10, porém, vai iniciar o duelo no banco de reservas.

Escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Marllon e Mayk; Zé Welison, Leonel Picco e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga. Técnico: Léo Condé

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Caballero e Gabigol. Técnico: Cuca

Onde assistir a Remo x Santos

  • TV: SporTV
  • Pay-per-view: Premiere
  • Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de Remo x Santos

  • Data: 04/08/2026 (terça-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Mangueirão | Belém
  • Rodada: Oitavas de final – Volta

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoriguetti.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoriguetti
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