Neymar joga? Veja escalações de Remo x Santos e onde assistir ao jogo

Remo e Santos se enfrentam nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
O confronto terá transmissão do SporTV e Premiere, além do tempo real do CNN Esportes.
A arbitragem ficará por conta de Anderson Daronco como árbitro principal. Maira Moreira e Michael Stanislau como assistentes. Já o VAR será operado por Marco Aurélio Ferreira.
Depois do mistério no último fim de semana, Neymar viajou para Belém nesta terça. O camisa 10, porém, vai iniciar o duelo no banco de reservas.
Escalações
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Marllon e Mayk; Zé Welison, Leonel Picco e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga. Técnico: Léo Condé
Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Caballero e Gabigol. Técnico: Cuca
Onde assistir a Remo x Santos
- TV: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
- Tempo real: CNN Esportes
Ficha técnica de Remo x Santos
- Data: 04/08/2026 (terça-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Mangueirão | Belém
- Rodada: Oitavas de final – Volta
Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoriguetti.