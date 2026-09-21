Os 10 melhores jogos do Kirby de todos os tempos, segundo o Metacritic

Veja o ranking com os jogos mais bem avaliados do Kirby no Metacritic, de clássicos do GBA e DS até os sucessos do Switch

Foto: TechTudo

Agregador de notas destaca os títulos mais aclamados do mascote da Nintendo para orientar quem quer explorar a franquia.

A revelação de um novo capítulo da franquia durante as apresentações da Nintendo reacendeu o interesse pelo histórico do carismático herói cor-de-rosa. Para orientar veteranos e novatos que desejam conhecer os capítulos mais marcantes da saga, uma seleção com as notas do agregador Metacritic revela quais foram os títulos mais bem recebidos pela crítica especializada e pelos jogadores.

Conforme apurado pelo jornalista Filipe Salles para o portal TechTudo, o levantamento desconsidera aparições secundárias ou participações em séries paralelas (como Super Smash Bros.) e foca nas aventuras solo do personagem, abrangendo desde clássicos do Game Boy Advance até títulos recentes de plataformas como Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

O topo da lista: Inovação e criatividade em plataforma

O primeiro lugar do ranking é compartilhado por dois títulos que alcançaram a pontuação 86 no Metacritic. Lançado em 2010 para o Nintendo Wii, Kirby’s Epic Yarn redefiniu o visual da série com uma direção de arte inspirada em fios de lã e tecidos, destacada pelo humor e pela jogabilidade intuitiva. Dividindo a liderança, Kirby: Canvas Curse (Nintendo DS, 2005) conquistou a crítica pelo uso inovador e preciso das funções de tela de toque para guiar o personagem desenhando linhas na tela.

Na sequência, a transição bem-sucedida para o universo em 3D garantiu posições de destaque. Kirby and the Forgotten Land (Nintendo Switch, 2022) ocupa a terceira colocação com nota 85, elogiado por sua trilha sonora e pela mecânica de absorção de objetos do mundo real. A versão expandida Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World e o tático Kirby Mass Attack (Nintendo DS) completam os cinco primeiros colocados, ambos com pontuação 83.

“Seja pela reinvenção estética em tecido, pelas mecânicas exclusivas em telas de toque ou pela evolução para ambientes tridimensionais, os títulos do Kirby figuram entre as experiências mais criativas do catálogo da Nintendo”, destaca a análise de Filipe Salles no TechTudo.

Qual é o jogo do Kirby melhor avaliado no Metacritic?

Conforme apurado por Filipe Salles no TechTudo, há um empate no topo entre Kirby’s Epic Yarn (Wii) e Kirby: Canvas Curse (DS), ambos com nota 86 no agregador.

Quais jogos do Kirby para Nintendo Switch estão no ranking do Metacritic?

A contagem destacada por Filipe Salles no TechTudo traz Kirby and the Forgotten Land (nota 85) e sua edição para Nintendo Switch 2 com a expansão Star-Crossed World (nota 83) entre as maiores pontuações.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet