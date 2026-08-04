Os 5 melhores jogos grátis de todos os tempos para jogar sem pagar nada

Lista destaca títulos como Fortnite, Genshin Impact e LoL que dominam o mercado sem cobrar nada.

Fortnite é um dos jogos free-to-play mais jogados do mundo — Foto: Reprodução/Fortnite Brasil

Títulos no modelo free-to-play revolucionaram a indústria global e oferecem centenas de horas de diversão sem custo no PC, consoles e celulares.

O modelo de jogos free-to-play se consolidou como uma das maiores forças da indústria global de entretenimento digital. Acessíveis a milhões de pessoas, títulos gratuitos competem diretamente em termos de qualidade, gráficos e profundidade de conteúdo com lançamentos pagos de alto orçamento (Triple-A).

De acordo com o levantamento especializado assinado pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, cinco jogos se destacam como os mais influentes e duradouros de todos os tempos nessa categoria.

“O modelo de jogos gratuitos conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo com títulos que rivalizam em qualidade com os grandes lançamentos pagos, incluindo mundos abertos e batalhas estratégicas”, ressaltou Róbson Martins em análise para o TECHTUDO.

Os destaques do ecossistema Free-to-Play

Conforme detalhado por Róbson Martins no TECHTUDO, cada um dos cinco títulos conquistou um nicho específico da comunidade global de jogadores:

1. Genshin Impact (miHoYo): RPG de ação em mundo aberto com gráficos no estilo anime, sistema de elementos combinados e exploração da vasta região de Teyvat. Possui nota 86 no Metacritic e está disponível para PC, consoles e celulares.

2. Warframe (Digital Extremes): Looter shooter futurista lançado em 2013, focado em combates cooperativos PvE, movimentação ágil estilo parkour e constante adição de expansões gratuitas.

3. Fortnite (Epic Games): Fenômeno global do gênero Battle Royale e hub de entretenimento interativo que reúne modos como Construção Zero, LEGO Fortnite e parcerias icônicas com a cultura pop.

4. Roblox (Roblox Corporation): Plataforma sandbox de criação e compartilhamento de experiências virtuais alimentada pela própria comunidade, muito popular entre o público jovem.

5. League of Legends (Riot Games): Um dos MOBAs mais disputados e populares do planeta, com mais de 160 campeões, forte ecossistema de eSports e universo que deu origem à série Arcane.

É realmente possível jogar esses games sem gastar nenhum dinheiro?

Sim. Todos os jogos da lista adotam o modelo free-to-play, permitindo acesso completo às mecânicas de gameplay e modos de jogo sem cobrança obrigatória, limitando as compras a itens cosméticos ou acelerações opcionais.

Quais destes jogos rodam em aparelhos celulares?

Genshin Impact, Fortnite, Roblox e Warframe possuem versões completas ou otimizadas para smartphones (iOS e Android). O universo de League of Legends conta com a versão mobile Wild Rift.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet