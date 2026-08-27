Que horas sai o trailer de GTA 6 na Netflix? O que sabemos do jogo até agora

O especial “Grand Theft Auto 6: An Extended Look” vai ao ar às 16h no streaming; confira o enredo, mapa, vazamentos recentes, preços de pré-venda e plataformas.
A Rockstar Games apresenta nesta quinta-feira (27/8), às 16h (horário de Brasília), o especial “Grand Theft Auto 6: An Extended Look” diretamente na plataforma de streaming NETFLIX.
De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Luccas Melo para o portal TECHTUDO, o conteúdo ficará exclusivo na plataforma por seis horas antes de ser liberado no canal oficial da desenvolvedora no YouTube, às 22h.
“A transmissão marca um novo capítulo na espera pelo game. O título tem lançamento confirmado para 19 de novembro de 2026 nos consoles PS5 e Xbox Series X/S”, destacou Luccas Melo em reportagem para o TECHTUDO.
Protagonistas, ambientação em Leonida e vazamentos de gameplay
Conforme detalhado pela cobertura de Luccas Melo no TECHTUDO, o novo capítulo da franquia traz inovações na narrativa e enfrentou problemas de segurança:
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Enredo Inspirado em Bonnie e Clyde: A trama acompanha Jason Duval (ex-militar) e Lucia Caminos (ex-detenta de Liberty City), um casal de criminosos envolvido em uma conspiração no estado fictício de Leonida.
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Mapa Expansivo: A ambientação traz uma versão moderna de Vice City, além de pântanos (Grassrivers) e zonas industriais e litorâneas (Port Gellhorn).
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Ação de Hacker (CyberLeek): Dias antes da apresentação, um leaker vazou trechos de gameplay exibindo mecânicas de roubo, consumo de itens, batalhas contra a polícia e um clipe de 5 minutos do prólogo estrelado por Lucia.
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Mídia Física e Pré-venda: O jogo custa R$ 450 na versão padrão e R$ 550 na versão premium. As edições físicas em caixa não trarão disco, mas sim um código para resgate digital.
Que horas o trailer/especial de GTA 6 chega à Netflix?
O especial “Grand Theft Auto 6: An Extended Look” será liberado no catálogo da Netflix às 16h (horário de Brasília) desta quinta-feira (27/8).
Qual é o preço e onde comprar o GTA 6 na pré-venda?
A versão básica custa R$ 450 e a versão premium sai por R$ 550 nas lojas digitais oficiais do PS5 e Xbox Series, além de varejistas autorizados.