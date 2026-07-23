Lista traz opções que vão desde Syndicate a R$ 78 até o remake Black Flag Resynced no PS5

Explore o belo mundo grego de Assassin’s Creed Odyssey — Foto: Reprodução/Steam

Seleção reúne desde títulos acessíveis a partir de R$ 78 até o mais recente remake para consoles de última geração.

A franquia Assassin’s Creed, consagrada por combinar reconstituição histórica, ação e mecânicas de stealth e RPG, teve seus melhores títulos destacados em um levantamento de avaliações da redação. A lista reúne produções que conquistaram notas elevadas em reviews e continuam sendo compras recomendadas para os fãs da saga.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Róbson Martins para o portal TECHTUDO, os valores praticados no varejo nacional durante a checagem das mídias físicas variam de R$ 78 a R$ 287.

“A seleção reúne jogos que receberam as notas mais altas da redação — todas a partir de 9.0 —, priorizando títulos que seguem relevantes pela força narrativa, mecânicas e riqueza de ambientação”, destacou a apuração veiculada pelo TECHTUDO.

Destaques da seleção e características de cada título

Conforme acompanhado pela reportagem do TECHTUDO, os cinco jogos selecionados atendem a diferentes perfis de jogadores:

1. Assassin’s Creed: Syndicate (Nota 9.3 | A partir de R$ 78): Ambientado em Londres na Revolução Industrial, destaca-se pela dupla de protagonistas alternáveis (os irmãos Jacob e Evie Frye) e batalhas de gangues.

2. Assassin’s Creed: Origins (Nota 9.5 | A partir de R$ 79): Ambientado no Antigo Egito, retrata a fundação da Ordem dos Ocultos com o protagonista Bayek e marca a grande transição da franquia para o gênero RPG.

3. Assassin’s Creed Odyssey (Nota 9.5 | A partir de R$ 90): Explora a Grécia Antiga durante a Guerra do Peloponeso, com vasto mapa aberto, escolhas narrativas e opções de gameplay com Kassandra ou Alexios.

4. Assassin’s Creed 3 Remastered (Nota 9.0 | A partir de R$ 204): Focado na Revolução Americana, acompanha a jornada do guerreiro indígena Connor Kenway com melhorias visuais e todos os DLCs inclusos.

5. Assassin’s Creed Black Flag Resynced (Nota 9.4 | A partir de R$ 287): Remake reconstruído para PlayStation 5, que moderniza as aventuras piratas de Edward Kenway no Caribe com gráficos de última geração e tempos de carregamento reduzidos.

Qual é o jogo de Assassin’s Creed mais barato da lista do TechTudo?

O título mais acessível é Assassin’s Creed: Syndicate para Xbox One, encontrado a partir de R$ 78 em pesquisas no varejo nacional.

Qual foi a nota recebida pelo remake ‘Black Flag Resynced’ no TechTudo?

O remake Assassin’s Creed Black Flag Resynced para PS5 recebeu a nota 9.4 na análise da redação, sendo destacado pela modernização dos gráficos e batalhas navais.

Quais jogos da franquia introduziram as mecânicas de RPG?

Assassin’s Creed: Origins foi o responsável por introduzir a jogabilidade de RPG na franquia, que posteriormente foi expandida em Assassin’s Creed Odyssey.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet