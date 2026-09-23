A Microsoft cortou 268 cargos na divisão Xbox e colocou a Ninja Theory em risco de fechamento.

XBOX — Foto: Divulgação/Xbox

Microsoft corta 268 cargos no Halo Studios e em áreas administrativas; desenvolvedora de Hellblade passa por consulta após negociações de venda fracassarem.

A Microsoft anunciou uma nova e profunda reestruturação na divisão Xbox. A medida inclui o desligamento de 268 funcionários entre o Halo Studios, outras equipes de desenvolvimento próprias e setores administrativos do Xbox Game Studios. A reformulação também coloca a tradicional Ninja Theory em processo de consulta para um eventual encerramento de operações.

Conforme apurado pelo jornalista Gabriel Almeida para o portal TechTudo, as mudanças visam enxugar a estrutura da empresa, concentrando operações menores sob a liderança de grandes divisões como Activision e Bethesda.

Futuro da Ninja Theory e novos papéis no desenvolvimento de “Halo”

Segundo declarações de Matt Booty, chefe do Xbox Game Studios, a tentativa de vender a Ninja Theory — desenvolvedora de Hellblade — para um novo proprietário falhou duas vezes nas últimas semanas. Em virtude disso, o estúdio entrou em fase de consulta interna para o possível encerramento das atividades, embora a empresa ainda procure alternativas.

O remanejamento de forças afetou diretamente o direcionamento das principais marcas da plataforma:

Próximo Halo sob comando da Activision: A Activision passará a supervisionar o desenvolvimento do próximo jogo da franquia Halo , além de assumir a gestão dos estúdios Rare e World’s Edge . O Halo Studios permanece com uma equipe reduzida, voltada apenas ao suporte da comunidade e jogos atuais.

Fusão entre Playground e Turn 10: As duas desenvolvedoras foram unificadas sob uma única estrutura para focar na produção das franquias Forza e Fable .

Obsidian migra para a Bethesda: A desenvolvedora Obsidian Entertainment passa a integrar formalmente a divisão da Bethesda .

Arkane em período de consulta: A Arkane Studios segue em processo de avaliação com prazos estendidos até o final de 2026.

“A Xbox anunciou uma nova rodada de demissões e mudanças em sua divisão de games… 268 cargos serão eliminados… A reorganização também coloca a Ninja Theory, desenvolvedora de Hellblade, em processo de consulta para um possível fechamento após duas tentativas de encontrar um novo proprietário não avançarem”, destaca a apuração realizada por Gabriel Almeida no TechTudo.

Por que a Ninja Theory corre risco de fechar no Xbox?

Segundo apuração de Gabriel Almeida no TechTudo, duas negociações promovidas pela Microsoft para vender a desenvolvedora a outros investidores fracassaram, levando o estúdio a um processo de consulta sobre o encerramento.

Quem será o responsável pelo próximo jogo da franquia Halo?

Conforme relata Gabriel Almeida no TechTudo, o desenvolvimento do próximo Halo passará a ser supervisionado diretamente pela Activision, com o Halo Studios assumindo papel de suporte.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet