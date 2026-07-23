Avô é preso suspeito de estuprar e ameaçar quatro netas de 7 a 12 anos

Homem de 64 anos foi localizado na zona rural pela DEPCA após denúncia da família.

Ilustração/Agência Brasil

Caso foi investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) após denúncias de familiares das vítimas.

Um homem de 64 anos foi preso pela Polícia Civil na zona rural de Manaus (AM), suspeito de ter cometido estupro de vulnerável e ameaçado quatro netas, que tinham entre 7 e 12 anos na época das agressões. A denúncia formal foi realizada por familiares das crianças no mês de junho.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Larice de Paula para o portal METRÓPOLES, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) confirmaram os relatos das vítimas.

“À polícia, as crianças relataram que os abusos ocorriam em momentos em que ficavam sozinhas ou enquanto estavam dormindo, ocorrendo em locais como quartos, banheiros e na piscina”, apontou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Ameaças, denúncia e providências judiciais

Conforme detalhado pela reportagem do METRÓPOLES, a ação familiar e as investigações foram cruciais para a realização da prisão:

Coação e Medo: Familiares relataram na denúncia que o suspeito fazia ameaças diretas às netas para evitar que as agressões fossem reveladas.

Locais Diversos: Os relatos apontaram que os episódios ocorreram em datas distintas e em diferentes cômodos e espaços da residência.

Enquadramento Legal: O homem foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável.

Custódia: O investigado passou pelos procedimentos cabíveis e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Quem investigou o caso do avô preso em Manaus?

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), da Polícia Civil do Amazonas.

Qual a idade das vítimas no período dos abusos?

As quatro netas do suspeito tinham idades entre 7 e 12 anos no período em que ocorreram os crimes.

Como a Polícia Civil chegou até o suspeito?

Os abusos foram relatados pelas crianças e denunciados formalmente por familiares à polícia no mês de junho.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet