Corpo de empresário sequestrado em Carapicuíba é encontrado em rio

Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, estava desaparecido desde 17 de julho após ser vítima de uma emboscada.
Após uma semana de intensas buscas e investigações, o corpo do empresário Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, foi encontrado pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (23/7). O achado ocorreu em uma área de mata próxima ao Rio Cotia, na divisa entre os municípios de Jandira e Carapicuíba, na Grande São Paulo.
A confirmação foi feita pelo 33º Batalhão da Polícia Militar. A ocorrência encerra a etapa de buscas pelo empresário, que havia sido vítima de sequestro e extorsão.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Júlia Queiroz para o portal METRÓPOLES, Marcelo foi atraído para uma emboscada arquitetada por um conhecido.
“No local combinado para o encontro, a vítima foi rendida por suspeitos, amarrada, extorquida e posteriormente assassinada. Os criminosos realizaram transferências via Pix antes da execução”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.
Dinâmica do crime e andamento das investigações
Conforme detalhado na reportagem do METRÓPOLES, a Polícia Civil apura a participação dos envolvidos na ação criminosa:
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A Emboscada: O empresário foi atordoado após marcar um encontro no local indicado por um amigo próximo, que planejou o crime.
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Extorsão e Morte: Os investigadores apontam que a intenção principal do grupo envolveu o homicídio, sendo as transferências bancárias via Pix executadas de forma oportunista durante a contenção da vítima.
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Prisões de Suspeitos: Suspeitos de participação na ação foram localizados e detidos pelas forças de segurança durante as diligências da Polícia Civil.
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Perícia Técnica: A área onde o corpo foi localizado foi isolada para a realização de exames periciais pelo Instituto de Criminalística (IC) e pelo Instituto Médico Legal (IML).
Onde o corpo do empresário Marcelo Magalhães foi encontrado?
O corpo foi encontrado pela Polícia Militar em uma região de mata perto do Rio Cotia, na divisa entre as cidades de Jandira e Carapicuíba, na Grande São Paulo.
Como o empresário foi atraído para o sequestro?
Segundo a Polícia Civil, o empresário foi atraído para uma emboscada por um amigo conhecido, sendo rendido e amarrado por outros suspeitos no local.
Qual era o valor extorquido da vítima pelos criminosos?
Os investigados realizaram transferências via Pix somando cerca de R$ 3,5 mil da conta do empresário antes da execução.