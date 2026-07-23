Corpo de empresário sequestrado em Carapicuíba é encontrado em rio

Polícia Militar localizou o corpo de Marcelo Magalhães em região de mata no Rio Cotia após buscas.

Divulgação.

Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, estava desaparecido desde 17 de julho após ser vítima de uma emboscada.

Após uma semana de intensas buscas e investigações, o corpo do empresário Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, foi encontrado pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (23/7). O achado ocorreu em uma área de mata próxima ao Rio Cotia, na divisa entre os municípios de Jandira e Carapicuíba, na Grande São Paulo.

A confirmação foi feita pelo 33º Batalhão da Polícia Militar. A ocorrência encerra a etapa de buscas pelo empresário, que havia sido vítima de sequestro e extorsão.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Júlia Queiroz para o portal METRÓPOLES, Marcelo foi atraído para uma emboscada arquitetada por um conhecido.

“No local combinado para o encontro, a vítima foi rendida por suspeitos, amarrada, extorquida e posteriormente assassinada. Os criminosos realizaram transferências via Pix antes da execução”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Dinâmica do crime e andamento das investigações

Conforme detalhado na reportagem do METRÓPOLES, a Polícia Civil apura a participação dos envolvidos na ação criminosa:

A Emboscada: O empresário foi atordoado após marcar um encontro no local indicado por um amigo próximo, que planejou o crime.

Extorsão e Morte: Os investigadores apontam que a intenção principal do grupo envolveu o homicídio, sendo as transferências bancárias via Pix executadas de forma oportunista durante a contenção da vítima.

Prisões de Suspeitos: Suspeitos de participação na ação foram localizados e detidos pelas forças de segurança durante as diligências da Polícia Civil.

Perícia Técnica: A área onde o corpo foi localizado foi isolada para a realização de exames periciais pelo Instituto de Criminalística (IC) e pelo Instituto Médico Legal (IML).

Onde o corpo do empresário Marcelo Magalhães foi encontrado?

O corpo foi encontrado pela Polícia Militar em uma região de mata perto do Rio Cotia, na divisa entre as cidades de Jandira e Carapicuíba, na Grande São Paulo.

Como o empresário foi atraído para o sequestro?

Segundo a Polícia Civil, o empresário foi atraído para uma emboscada por um amigo conhecido, sendo rendido e amarrado por outros suspeitos no local.

Qual era o valor extorquido da vítima pelos criminosos?

Os investigados realizaram transferências via Pix somando cerca de R$ 3,5 mil da conta do empresário antes da execução.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet