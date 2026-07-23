Paciente morre após ser operada por engano no lugar de mulher com mesmo nome

Jandira, de 76 anos, tratava câncer e passou por procedimento por engano após troca de pacientes

Arquivo Pessoal

Jandira Marina Dias Braga tratava câncer de intestino e passou por cirurgia no lugar de outra paciente com o mesmo nome; hospital instaurou sindicância e desligou profissionais.

Uma idosa de 76 anos foi submetida por engano a uma cirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa, localizado em Campinas (SP). A paciente Jandira Marina Dias Braga tratava um câncer de intestino e passou por um procedimento cirúrgico destinado a outra pessoa que possuía o mesmo nome. A idosa veio a óbito três dias após o ocorrido.

De acordo com a apuração do jornalista Guilherme Bianchi para o portal METRÓPOLES, os erros começaram ainda na fase de medicação no pronto-socorro e culminaram no encaminhamento indevido da idosa ao centro cirúrgico.

“A paciente passou por uma gastrostomia endoscópica procedimento para colocação de sonda no estômago por engano. A equipe médica só notou a troca após a cirurgia, ao identificar que a verdadeira paciente aguardava no quarto”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Relato da família, sintomas e posicionamento oficial do hospital

Conforme detalhado pela reportagem do METRÓPOLES, a família da vítima relatou desespero com a falha nos protocolos de identificação:

Complicações Pós-Operatórias: A neta da vítima, Camila Barozzi, relatou que a avó passou a apresentar febre e taquicardia logo após retornar da cirurgia.

Alegação Médica: Os médicos admitiram o erro à família em uma reunião posterior, mas alegaram um suposto “benefício clínico” do procedimento.

Piora e Cuidados Paliativos: Diante do agravamento do quadro de infecção, a família e a equipe concordaram em adotar cuidados paliativos até a morte da paciente.

Nota do Hospital: O Hospital Beneficência Portuguesa informou que abriu sindicância interna, acionou os conselhos de classe e demitiu os profissionais envolvidos. A instituição sustenta que a avaliação médica concluiu que a cirurgia não alterou o prognóstico da paciente.

Como ocorreu o erro na cirurgia da paciente em Campinas?

A paciente foi levada ao centro cirúrgico no lugar de outra mulher com o mesmo nome que estava internada no mesmo hospital.

Qual foi o procedimento realizado por engano na idosa?

Jandira foi submetida a uma gastrostomia endoscópica, procedimento cirúrgico para a colocação de uma sonda alimentar no estômago.

O que disse o Hospital Beneficência Portuguesa sobre o caso?

O hospital confirmou o evento adverso, abriu sindicância, demitiu os profissionais envolvidos e alegou que o procedimento não alterou o prognóstico médico final da paciente.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet