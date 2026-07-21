“Coiotes do tráfico” são presos após transporte de 870 kg de maconha

Polícia Civil cumpriu mandados na zona leste de SP após apreensão de droga vinda da fronteira com o Paraguai

Polícia Civil/Divulgação

Mandados de prisão e busca foram cumpridos na Zona Leste da capital; carregamento de droga saiu da fronteira com o Paraguai.

Dois homens apontados como “coiotes do tráfico” foram presos em São Paulo durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico interestadual de entorpecentes. A ação cumpriu mandados de prisão temporária e busca e apreensão na zona leste da capital paulista.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Marcus Pontes para o portal METRÓPOLES, as prisões são desdobramento da apreensão de 870 quilos de maconha realizada em 12 de junho na cidade de Palmital, no interior do estado.

Investigação e apoio logístico do esquema

Conforme detalhado pelo METRÓPOLES, as investigações começaram após a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) interceptar o veículo que transportava a droga na Rodovia Raposo Tavares (SP-270). Na ocasião, o condutor abandonou o carro e fugiu por um matagal.

O delegado Marcelo Aparecido de Souza, responsável pelas apurações na Delegacia de Palmital, explicou o avanço do trabalho de inteligência:

“Após intenso trabalho de inteligência, com análise de imagens, identificamos o motorista e, no decorrer da investigação, descobrimos que um segundo homem dava apoio logístico à empreitada”, afirmou o delegado à reportagem.

A carga havia sido coletada na região de fronteira em Ponta Porã (MS) com o Paraguai e tinha como destino abastecer pontos de venda na capital paulista. A operação contou com o apoio de equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra/Dope).

Durante as buscas na residência de um dos investigados, os agentes encontraram a caixa de um fuzil oculta no forro do imóvel, além de fotografias do suspeito ostentando o armamento. As autoridades seguem em diligências para localizar a arma e identificar outros integrantes da rede criminosa.

O que são os chamados “coiotes do tráfico”?

Termo utilizado pelas forças policiais para identificar os responsáveis pelo transporte e apoio logístico de grandes cargas de entorpecentes entre divisas e estados.

Onde a droga apreendida foi localizada?

Os 870 kg de maconha foram apreendidos em junho na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no município de Palmital (SP).

Qual era a origem do carregamento de maconha?

A investigação apontou que a droga foi carregada na região de divisa entre Ponta Porã (MS) e o Paraguai.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet