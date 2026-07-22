Suspeitos presos por morte de empresário foram denunciados pela própria mãe

Inquérito da Polícia Civil aponta que depoimento da mãe dos acusados revelou detalhes cruciais sobre a emboscada contra o empresário Marcelo Magalhães de Almeida.
Dois dos três suspeitos detidos por envolvimento no sequestro e na morte do empresário Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, foram denunciados às autoridades pela própria mãe. O crime ocorreu em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e o corpo da vítima ainda não foi localizado pelos investigadores.
As informações detalhadas do inquérito policial foram publicadas em reportagem assinada pela jornalista Júlia Queiroz, do portal Metrópoles.
Segundo o documento policial obtido pelo Metrópoles, Zemira Santos Soares procurou as autoridades após seus filhos, Lucas Soares de Lima e Paulo Sérgio Soares de Almeida, apresentarem comportamento suspeito e confessarem indiretamente o crime após a repercussão da notícia na televisão.
O depoimento e a reação da mãe
Conforme apuração do Metrópoles, o estopim para a denúncia aconteceu quando Paulo Sérgio desabafou com a mãe durante um encontro familiar, chorando e afirmando que o irmão, Lucas, “só arrumava dor de cabeça”. Pouco tempo depois, Lucas chegou à residência visivelmente alterado e ameaçou a família.
Mãe de dois dos acusados, Zemira decidiu procurar a polícia ao ser informada pela nora de que os irmãos, em parceria com um terceiro homem identificado como Júlio Cesar Moura Batista, teriam participado do sequestro e morte de “uma pessoa poderosa” que aparecia constantemente nos noticiários.
Emboscada, extorsão e relacionamento oculto
A apuração trazida por Júlia Queiroz no Metrópoles revela que o crime foi motivado por uma emboscada articulada por Lucas, apontado como o mentor da ação. Lucas mantinha um relacionamento amoroso “oculto” com a vítima, que o presenteava com bens financeiros e até mesmo a promessa de um apartamento.
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O crime: Marcelo desapareceu em 16 de julho após ser atrativo para um encontro com Lucas. Ao chegar ao local, a vítima foi rendida, amarrada e agredida por Paulo Sérgio e Júlio César.
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Extorsão: Os criminosos extorquiram cerca de R$ 3,5 mil via Pix da vítima e a levaram para uma área de mata de difícil acesso na periferia.
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Gravação: Nos celulares apreendidos pela Polícia Civil, foi encontrado um vídeo onde os suspeitos filmaram o empresário amordaçado na cena do crime.
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Carro abandonado: O veículo de luxo blindado de Marcelo foi encontrado abandonado no bairro Ariston, com possíveis marcas de sangue no interior.
Até o momento, três envolvidos estão presos e um quarto suspeito morreu em confronto com a Polícia Militar. A Polícia Civil mantém as buscas para localizar o corpo do empresário na região.
Perguntas frequentes sobre o caso do empresário em Carapicuíba
Como os suspeitos de matar o empresário foram descobertos?
Segundo o portal Metrópoles, dois dos acusados foram denunciados pela própria mãe, que procurou a delegacia após ouvir relatos dos filhos e ver a repercussão do desaparecimento na imprensa.
Quem era a vítima e onde ocorreu o crime?
A vítima é o empresário Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, que desapareceu em Carapicuíba, na Grande São Paulo, após ser atraído para uma emboscada.
O corpo de Marcelo Magalhães foi encontrado?
Não. Até a última atualização do inquérito divulgada pelo Metrópoles, a Polícia Civil mantinha as buscas em áreas de mata, embora já considere confirmada a materialidade do homicídio.