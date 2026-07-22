Suspeitos presos por morte de empresário foram denunciados pela própria mãe

Dois dos suspeitos presos por participação na morte do empresário Marcelo Magalhães foram denunciados pela própria mãe.

Reprodução.

Inquérito da Polícia Civil aponta que depoimento da mãe dos acusados revelou detalhes cruciais sobre a emboscada contra o empresário Marcelo Magalhães de Almeida.

Dois dos três suspeitos detidos por envolvimento no sequestro e na morte do empresário Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, foram denunciados às autoridades pela própria mãe. O crime ocorreu em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e o corpo da vítima ainda não foi localizado pelos investigadores.

As informações detalhadas do inquérito policial foram publicadas em reportagem assinada pela jornalista Júlia Queiroz, do portal Metrópoles.

Segundo o documento policial obtido pelo Metrópoles, Zemira Santos Soares procurou as autoridades após seus filhos, Lucas Soares de Lima e Paulo Sérgio Soares de Almeida, apresentarem comportamento suspeito e confessarem indiretamente o crime após a repercussão da notícia na televisão.

O depoimento e a reação da mãe

Conforme apuração do Metrópoles, o estopim para a denúncia aconteceu quando Paulo Sérgio desabafou com a mãe durante um encontro familiar, chorando e afirmando que o irmão, Lucas, “só arrumava dor de cabeça”. Pouco tempo depois, Lucas chegou à residência visivelmente alterado e ameaçou a família.

Mãe de dois dos acusados, Zemira decidiu procurar a polícia ao ser informada pela nora de que os irmãos, em parceria com um terceiro homem identificado como Júlio Cesar Moura Batista, teriam participado do sequestro e morte de “uma pessoa poderosa” que aparecia constantemente nos noticiários.

Emboscada, extorsão e relacionamento oculto

A apuração trazida por Júlia Queiroz no Metrópoles revela que o crime foi motivado por uma emboscada articulada por Lucas, apontado como o mentor da ação. Lucas mantinha um relacionamento amoroso “oculto” com a vítima, que o presenteava com bens financeiros e até mesmo a promessa de um apartamento.

O crime: Marcelo desapareceu em 16 de julho após ser atrativo para um encontro com Lucas. Ao chegar ao local, a vítima foi rendida, amarrada e agredida por Paulo Sérgio e Júlio César.

Extorsão: Os criminosos extorquiram cerca de R$ 3,5 mil via Pix da vítima e a levaram para uma área de mata de difícil acesso na periferia.

Gravação: Nos celulares apreendidos pela Polícia Civil, foi encontrado um vídeo onde os suspeitos filmaram o empresário amordaçado na cena do crime.

Carro abandonado: O veículo de luxo blindado de Marcelo foi encontrado abandonado no bairro Ariston, com possíveis marcas de sangue no interior.

Até o momento, três envolvidos estão presos e um quarto suspeito morreu em confronto com a Polícia Militar. A Polícia Civil mantém as buscas para localizar o corpo do empresário na região.

Perguntas frequentes sobre o caso do empresário em Carapicuíba

Como os suspeitos de matar o empresário foram descobertos?

Segundo o portal Metrópoles, dois dos acusados foram denunciados pela própria mãe, que procurou a delegacia após ouvir relatos dos filhos e ver a repercussão do desaparecimento na imprensa.

Quem era a vítima e onde ocorreu o crime?

A vítima é o empresário Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, que desapareceu em Carapicuíba, na Grande São Paulo, após ser atraído para uma emboscada.

O corpo de Marcelo Magalhães foi encontrado?

Não. Até a última atualização do inquérito divulgada pelo Metrópoles, a Polícia Civil mantinha as buscas em áreas de mata, embora já considere confirmada a materialidade do homicídio.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet