PF investiga servidor por vazar dados sigilosos de sistemas públicos

Uma operação foi deflagrada em Natal (RN), com o apoio da PRF, nesta quarta-feira (22/7)

PF/Divulgação

Operação ‘Acesso Indevido’, realizada em parceria com a PRF nesta quarta-feira (22/7), cumpriu mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte.

A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagrou na manhã desta quarta-feira (22/7), em Natal (RN), uma operação para apurar o uso irregular de sistemas restritos da administração pública. A investigação aponta que um servidor público estaria acessando e repassando informações sigilosas de forma ilícita para terceiros.

A cobertura da operação e as informações oficiais foram divulgadas em reportagem assinada pela jornalista Letícia Guedes, do portal Metrópoles.

Batizada de Operação Acesso Indevido, a ação teve início após a identificação de indícios de que o servidor utilizava suas credenciais e privilégios de acesso em bancos de dados restritos para realizar consultas sem justificativa funcional, repassando os dados obtidos para atender a interesses privados.

Cumprimento de mandados e crimes investigados

Durante as diligências em Natal, as equipes policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão com o objetivo de apreender mídias digitais, computadores e documentos que auxiliem no esclarecimento do esquema e na identificação de outros possíveis beneficiários das informações.

Conforme publicado pelo Metrópoles, o servidor investigado poderá responder por uma série de infrações graves, a depender do avanço da coleta de provas:

Violação de sigilo funcional: Acesso e divulgação não autorizada de dados restritos do Estado.

Corrupção: Apuração sobre eventual recebimento de vantagens indevidas em troca do repasse das informações.

Falsidade ideológica: Inserção ou alteração ilícita de dados em sistemas oficiais.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam em andamento para mapear toda a extensão das consultas irregulares e identificar potenciais coautores ou receptores das informações sigilosas.

Perguntas frequentes sobre a operação da PF

Qual é o nome da operação deflagrada pela PF no RN?

A ação conjunta da Polícia Federal e da PRF foi batizada de Operação Acesso Indevido, conforme divulgado pelo portal Metrópoles.

Onde a operação foi realizada?

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Quais crimes o servidor investigado pode responder?

O investigado poderá responder por violação de sigilo funcional, corrupção, falsidade ideológica e outros delitos correlatos identificados durante o inquérito.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet