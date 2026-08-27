Dois homens são presos no Nepal por furtar pertences de vítima morta em enchente de lama

Homens retiraram brincos de corpo coberto de lama em Bharatpur durante desastre que deixou centenas de mortos

Sunil Pradhan/Anadolu via Getty Images

O crime ocorreu na cidade de Bharatpur durante as buscas após o colapso de uma geleira na fronteira com o Tibete; tragédia já soma mais de 360 mortos.

Dois homens, de 25 e 38 anos, foram detidos pelas autoridades policiais na cidade de Bharatpur, no Nepal, acusados de furtar os brincos do corpo de uma vítima atingida pelas enchentes.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Pedro Areal para o portal METRÓPOLES, os suspeitos foram identificados e localizados após a circulação de um vídeo que registrou a ação desumana contra o cadáver coberto de lama.

“Esta delegacia recebeu um vídeo mostrando indivíduos agindo de forma desumana ao roubarem os brincos das orelhas da vítima falecida”, informou a polícia local em comunicado citado por Pedro Areal no METRÓPOLES.

Tragédia ambiental, colapso de geleira e buscas por desaparecidos

Conforme detalhado pela cobertura de Pedro Areal no METRÓPOLES, o crime ocorreu em meio a um dos piores desastres naturais recentes na região montanhosa:

Causa do Desastre: A principal hipótese das autoridades aponta que o colapso de uma geleira provocou uma grande avalanche, gerando uma onda repentina de lama e detritos no Rio Bhote Koshi.

Regiões Afetadas: O distrito de Rasuwa, famoso pelas trilhas no Himalaia e pela rota de passagem para a China, foi o mais atingido pela força da água.

Balanço de Vítimas: As autoridades registram ao menos 359 mortos no Nepal e três no Tibete.

Desaparecidos: Quase 1,5 mil pessoas seguem desaparecidas na região fronteiriça (826 no Nepal e 558 no Tibete), a maioria composta por turistas.

Por que dois homens foram presos durante as enchentes no Nepal?

Eles foram gravados e denunciados por roubar os brincos da orelha de uma vítima morta e coberta de lama levada pelas águas na cidade de Bharatpur.

O que provocou a onda de lama e destruição no Nepal e no Tibete?

A suspeita principal é que o colapso de uma geleira tenha provocado uma avalanche, gerando uma onda repentina de lama e detritos pelo Rio Bhote Koshi.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet