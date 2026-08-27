Falso download de GTA 6 para PC esconde vírus que desativa o Windows Defender

Arquivo torrent de 113 GB promete jogo da Rockstar mas desativa defesas do Windows Defender.

GTA 6 vazou na internet? Download para PC é golpe; veja riscos — Foto: Divulgação/Rockstar Games

O arquivo de 113 GB que circula em sites de torrent é um golpe para infectar computadores; o jogo oficial não possui versão para PC ou beta pública.

A onda de repercussão sobre os vazamentos de GTA 6 abriu margem para a proliferação de golpes cibernéticos que prometem o download de uma suposta versão jogável do game para computador.

De acordo com as informações apuradas pelos jornalistas Rafael Monteiro e Gabriel Almeida para o portal TECHTUDO, o arquivo de aproximadamente 113,90 GB disponibilizado em sites de torrent é totalmente falso.

“Praticamente todo o pacote é composto por dados vazios. O único conteúdo ativo é um malware de 50 KB criado para desabilitar as defesas do sistema operacionall”, alertaram Rafael Monteiro e Gabriel Almeida em reportagem para o TECHTUDO.

Como funciona a praga digital e quais providências tomar

Conforme detalhado pela cobertura de Rafael Monteiro e Gabriel Almeida no TECHTUDO, a praga digital atua de forma silenciosa para abrir portas a invasões posteriores:

Ação do Malware: O programa altera as exceções do Microsoft Windows Defender , impedindo que a ferramenta verifique o disco principal (Drive C:) e tentando encerrar outros antivírus ativos.

Lançamento Oficial: A Rockstar Games lançará GTA 6 em 19 de novembro de 2026 apenas para PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, sem qualquer versão de PC anunciada ou versão beta liberada.

O que fazer se baixou: Caso não tenha executado o arquivo, apague-o imediatamente. Se o executou, redefina as configurações do Windows Defender e rode um escaneamento completo no sistema com antivírus atualizados.

GTA 6 realmente vazou para download no PC?

Não. Trata-se de um golpe em sites de torrent. O arquivo contém um vírus projetado para desativar a segurança e o antivírus do computador.

O que o vírus do falso GTA 6 faz no computador?

Ele altera as regras do Microsoft Windows Defender para que o disco principal do PC não seja verificado, permitindo a instalação de outros programas maliciosos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet