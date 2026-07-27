Em busca de tesouro, mulher quebra chão da cozinha e encontra cobras

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Uma história que parece ter saído de um roteiro de suspense mobilizou familiares, chocou moradores e rapidamente viralizou nas redes sociais. Uma mulher tomou a decisão radical de quebrar o concreto e escavar o solo de sua própria cozinha impulsionada por uma forte intuição trazida por um sonho, no qual uma preciosidade estaria escondida logo abaixo da estrutura de sua residência.

Equipada com luvas de proteção e uma barra de ferro pesada, a moradora iniciou a remoção do piso de cerâmica e de camadas profundas de terra bem abaixo do balcão do cômodo.

A Busca pelo Misterioso: A determinação da mulher aumentou quando, durante os primeiros minutos de escavação, ela conseguiu alcançar e puxar do solo um vaso metálico antigo que estava completamente soterrado.

Vaso metálico antigo, movimentação suspeita e a descoberta do ninho

A saga em busca da suposta fortuna tomou um rumo aterrorizante enquanto a escavação ganhava profundidade. De acordo com as imagens gravadas por parentes e os detalhes compartilhados pelo portal de notícias Rondônia ao Vivo, a curiosidade da família deu lugar ao desespero em questão de segundos.

Conforme a reconstituição da cena e os fatos apurados e divulgados pelo Rondônia ao Vivo, o desfecho da escavação doméstica desenhou-se sob os seguintes momentos:

Registro em Vídeo: O jornalismo do Rondônia ao Vivo destaca que familiares acompanhavam os trabalhos de remoção de terra gravando cada etapa com aparelhos celulares;

Movimento Estranho: Durante o manuseio da terra cavada perto do vaso antigo, os parentes notaram uma movimentação atípica no fundo do buraco;

Ninho de Répteis: Conforme publicado pelo Rondônia ao Vivo , a família percebeu com horror que a escavação havia atingido e destruído o abrigo de um ninho de cobras no solo subjacente;

Fuga Imediata: Alertada aos gritos pelos familiares sobre a presença das serpentes se movendo, a mulher se assustou, tirou as luvas de proteção e abandonou a ferramenta, garantindo que não voltaria a tocar no local por medo dos animais.

A cena dividiu opiniões entre os internautas: enquanto alguns destacaram a coragem e a curiosidade da mulher ao encontrar o vaso antigo, a grande maioria alertou para os riscos de escavações sem planejamento em estruturas residenciais, que podem abrigar colônias de animais peçonhentos e comprometer a segurança da casa.

FAQ

O que motivou a mulher a quebrar o chão da própria cozinha?

A moradora decidiu escavar o piso após ter um sonho no qual um tesouro valioso estaria enterrado sob a estrutura da sua casa.

O que foi encontrado no buraco durante a escavação?

Segundo apuração do Rondônia ao Vivo, além de um vaso metálico antigo soterrado, a mulher acabou encontrando um ninho de cobras alojado na terra.

Como a família reagiu ao descobrir as cobras sob o piso?

Conforme o relato divulgado pelo Rondônia ao Vivo, os parentes notaram a movimentação dos répteis e alertaram a mulher, que se assustou e abandonou a escavação imediatamente.

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Conteúdo Original / Fonte: Portal Giro News