27/07/2026
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Em busca de tesouro, mulher quebra chão da cozinha e encontra cobras

Moradora usou barra de ferro para remover piso e terra sob balcão

Por Redação ContilNet 27/07/2026 às 15:43
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Em busca de tesouro, mulher quebra chão da cozinha e encontra cobras
Reprodução

Uma história que parece ter saído de um roteiro de suspense mobilizou familiares, chocou moradores e rapidamente viralizou nas redes sociais. Uma mulher tomou a decisão radical de quebrar o concreto e escavar o solo de sua própria cozinha impulsionada por uma forte intuição trazida por um sonho, no qual uma preciosidade estaria escondida logo abaixo da estrutura de sua residência.

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Equipada com luvas de proteção e uma barra de ferro pesada, a moradora iniciou a remoção do piso de cerâmica e de camadas profundas de terra bem abaixo do balcão do cômodo.

A Busca pelo Misterioso: A determinação da mulher aumentou quando, durante os primeiros minutos de escavação, ela conseguiu alcançar e puxar do solo um vaso metálico antigo que estava completamente soterrado.

Vaso metálico antigo, movimentação suspeita e a descoberta do ninho

A saga em busca da suposta fortuna tomou um rumo aterrorizante enquanto a escavação ganhava profundidade. De acordo com as imagens gravadas por parentes e os detalhes compartilhados pelo portal de notícias Rondônia ao Vivo, a curiosidade da família deu lugar ao desespero em questão de segundos.

Conforme a reconstituição da cena e os fatos apurados e divulgados pelo Rondônia ao Vivo, o desfecho da escavação doméstica desenhou-se sob os seguintes momentos:

  • Registro em Vídeo: O jornalismo do Rondônia ao Vivo destaca que familiares acompanhavam os trabalhos de remoção de terra gravando cada etapa com aparelhos celulares;

  • Movimento Estranho: Durante o manuseio da terra cavada perto do vaso antigo, os parentes notaram uma movimentação atípica no fundo do buraco;

  • Ninho de Répteis: Conforme publicado pelo Rondônia ao Vivo, a família percebeu com horror que a escavação havia atingido e destruído o abrigo de um ninho de cobras no solo subjacente;

  • Fuga Imediata: Alertada aos gritos pelos familiares sobre a presença das serpentes se movendo, a mulher se assustou, tirou as luvas de proteção e abandonou a ferramenta, garantindo que não voltaria a tocar no local por medo dos animais.

A cena dividiu opiniões entre os internautas: enquanto alguns destacaram a coragem e a curiosidade da mulher ao encontrar o vaso antigo, a grande maioria alertou para os riscos de escavações sem planejamento em estruturas residenciais, que podem abrigar colônias de animais peçonhentos e comprometer a segurança da casa.

FAQ

O que motivou a mulher a quebrar o chão da própria cozinha?

A moradora decidiu escavar o piso após ter um sonho no qual um tesouro valioso estaria enterrado sob a estrutura da sua casa.

O que foi encontrado no buraco durante a escavação?

Segundo apuração do Rondônia ao Vivo, além de um vaso metálico antigo soterrado, a mulher acabou encontrando um ninho de cobras alojado na terra.

Como a família reagiu ao descobrir as cobras sob o piso?

Conforme o relato divulgado pelo Rondônia ao Vivo, os parentes notaram a movimentação dos répteis e alertaram a mulher, que se assustou e abandonou a escavação imediatamente.

Acompanhe as repercussões desse caso nas plataformas digitais, confira dicas de especialistas sobre como agir ao encontrar animais peçonhentos em residências e veja outros vídeos surpreendentes da internet. Fique por dentro de todas as notícias sobre virais, curiosidades, meio ambiente e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Portal Giro News

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