Crime ocorreu em São Sebastião (DF). Suspeito foi localizado pela PCDF em Valparaíso (GO)

Divulgação/PCDF

Investigado de 38 anos estava foragido desde junho e foi localizado por agentes em um hotel no Entorno do DF.

Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investigado por tentar matar um indivíduo apontado como suposto amante de sua esposa. A prisão preventiva foi efetuada na última sexta-feira (24/7) por equipes da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) em um estabelecimento hoteleiro no bairro Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás (GO).

De acordo com as informações apuradas pelos repórteres Luis Fellype Rodrigues e Larice de Paula para o portal METRÓPOLES, o crime ocorreu no dia 14 de junho de 2026, em São Sebastião.

“O autor convidou a vítima para consumir bebidas alcoólicas em sua residência e, durante o encontro, desferiu diversos golpes de faca contra o homem”, explicou o delegado Thiago Peralva, responsável pela investigação, em declaração reproduzida pela reportagem do METRÓPOLES.

Motivação e gravidade dos ferimentos

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a vítima sofreu perfuração no pulmão e precisou de intervenção cirúrgica de emergência:

Motivação por Ciúmes: A Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio) da 30ª DP identificou que o suspeito agiu motivado por ciúmes, por acreditar em um relacionamento extraconjugal entre a esposa e a vítima.

Ameaças Anteriores: De acordo com o delegado Thiago Peralva, o investigado já havia externado a familiares a intenção de tirar a vida da vítima.

Histórico Criminal: A PCDF apontou que o preso possui antecedentes criminais por outros delitos envolvendo atos violentos.

Procedimentos: O detido foi conduzido à 30ª DP e permanece à disposição da Justiça, onde responderá por tentativa de homicídio qualificado.

Por que o homem foi preso pela PCDF?

O investigado foi preso por esfaquear um homem em São Sebastião (DF) após desconfiar que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com sua esposa.

Onde o suspeito foi localizado pelos policiais?

O homem foi encontrado e preso por agentes da 30ª DP em um hotel localizado no bairro Jardim Céu Azul, em Valparaíso de Goiás (GO).

Qual é o estado da vítima atingida pelas facadas?

A vítima teve ferimentos graves, incluindo perfuração no pulmão, e precisou passar por cirurgia de emergência após o ataque.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet