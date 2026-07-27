Idoso é morto, amarrado e enterrado no quintal após cobrar aluguel

Corpo de Valdir Bazanela, de 75 anos, foi encontrado em Pinhalzinho (SC).

Reprodução

Valdir Bazanela, de 75 anos, foi localizado amarrado após ir ao imóvel cobrar pendências de aluguel e contas de água e luz.

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu dois homens, de 30 e 20 anos, investigados pelo assassinato de Valdir Bazanela, de 75 anos. O idoso, proprietário do imóvel onde a dupla residia em Pinhalzinho, no Oeste catarinense, foi encontrado morto e enterrado no quintal da casa após passar dias desaparecido.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Mirelle Pinheiro para a coluna de segurança pública do portal METRÓPOLES, a vítima foi localizada no sábado (25) com pés e mãos amarrados e uma corda no pescoço.

“O crime teria ocorrido após o proprietário ir ao local para cobrar aluguéis em atraso e contas de água e energia elétrica, gerando uma discussão que evoluiu para luta corporal”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Investigação, buscas e prisão dos suspeitos

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a apuração policial desvelou a cronologia dos fatos:

Comunicação do Desaparecimento: Familiares comunicaram o sumiço do idoso na quinta-feira (23), após ele não retornar da visita aos inquilinos realizada na segunda-feira (20).

Localização do Corpo: Cruzando depoimentos e imagens de câmeras de segurança, os investigadores identificaram que Valdir esteve no imóvel e não mais saiu. Em buscas no quintal da residência, os policiais encontraram o corpo enterrado.

Prisão dos Investigados: Dois homens de nacionalidade venezuelana foram identificados e presos pela Polícia Civil. Um dos suspeitos tentou fugir durante a abordagem, mas acabou capturado.

Confissão: Um dos homens confessou participação nas agressões e na ocultação do cadáver.

O que aconteceu com o idoso Valdir Bazanela em Pinhalzinho?

Valdir Bazanela, de 75 anos, foi assassinado e teve o corpo enterrado no quintal do imóvel de sua propriedade após ir ao local cobrar aluguéis e contas atrasadas.

Quem são os suspeitos do crime?

A Polícia Civil prendeu dois inquilinos do imóvel, de 30 e 20 anos, de nacionalidade venezuelana. Um deles confessou a participação no crime.

Como a Polícia Civil descobriu o corpo?

Após o registro de desaparecimento feito pela família, a polícia analisou imagens de câmeras e depoimentos, constatando que o idoso foi visto pela última vez na casa dos inquilinos, onde o corpo foi localizado enterrado.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet