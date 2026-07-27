Idoso é morto, amarrado e enterrado no quintal após cobrar aluguel

Valdir Bazanela, de 75 anos, foi localizado amarrado após ir ao imóvel cobrar pendências de aluguel e contas de água e luz.
A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu dois homens, de 30 e 20 anos, investigados pelo assassinato de Valdir Bazanela, de 75 anos. O idoso, proprietário do imóvel onde a dupla residia em Pinhalzinho, no Oeste catarinense, foi encontrado morto e enterrado no quintal da casa após passar dias desaparecido.
De acordo com as informações apuradas pela repórter Mirelle Pinheiro para a coluna de segurança pública do portal METRÓPOLES, a vítima foi localizada no sábado (25) com pés e mãos amarrados e uma corda no pescoço.
“O crime teria ocorrido após o proprietário ir ao local para cobrar aluguéis em atraso e contas de água e energia elétrica, gerando uma discussão que evoluiu para luta corporal”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.
Investigação, buscas e prisão dos suspeitos
Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a apuração policial desvelou a cronologia dos fatos:
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Comunicação do Desaparecimento: Familiares comunicaram o sumiço do idoso na quinta-feira (23), após ele não retornar da visita aos inquilinos realizada na segunda-feira (20).
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Localização do Corpo: Cruzando depoimentos e imagens de câmeras de segurança, os investigadores identificaram que Valdir esteve no imóvel e não mais saiu. Em buscas no quintal da residência, os policiais encontraram o corpo enterrado.
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Prisão dos Investigados: Dois homens de nacionalidade venezuelana foram identificados e presos pela Polícia Civil. Um dos suspeitos tentou fugir durante a abordagem, mas acabou capturado.
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Confissão: Um dos homens confessou participação nas agressões e na ocultação do cadáver.
O que aconteceu com o idoso Valdir Bazanela em Pinhalzinho?
Valdir Bazanela, de 75 anos, foi assassinado e teve o corpo enterrado no quintal do imóvel de sua propriedade após ir ao local cobrar aluguéis e contas atrasadas.
Quem são os suspeitos do crime?
A Polícia Civil prendeu dois inquilinos do imóvel, de 30 e 20 anos, de nacionalidade venezuelana. Um deles confessou a participação no crime.
Como a Polícia Civil descobriu o corpo?
Após o registro de desaparecimento feito pela família, a polícia analisou imagens de câmeras e depoimentos, constatando que o idoso foi visto pela última vez na casa dos inquilinos, onde o corpo foi localizado enterrado.