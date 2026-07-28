Homem de 39 anos foi detido por estelionato e porte de arma.

Ilustração / Agência Brasil

Investigado fingia intermediar financiamento do BNDES; ele foi flagrado com pistola de numeração raspada e ameaçou a vítima.

Um homem de 39 anos foi preso em Dourados (MS) acusado de se passar por advogado e contador para aplicar um golpe de mais de R$ 5,2 mil contra um sargento da Polícia Militar. O suspeito prometia viabilizar recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para uma empresa da qual o policial é sócio.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Mirelle Pinheiro para o portal METRÓPOLES, a Polícia Civil confirmou que o homem não possui registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nem no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

“Ao longo de um mês, o policial transferiu R$ 5.221,50 ao investigado. Ao cobrar resultados e exigindo a apresentação de documentos profissionais, a vítima descobriu a fraude e acabou ameaçada pelo suspeito, que portava uma pistola com numeração raspada”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Imobilização e autuação na delegacia

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a ocorrência teve os seguintes desdobramentos:

Contenção no Local: Ao ser cobrado, o falso advogado levou a mão à cintura e ameaçou a vítima. O sargento imobilizou o homem e encontrou com ele uma pistola calibre 7,65 com numeração raspada.

Encaminhamento Legal: Equipes da Polícia Militar foram acionadas e conduziram o preso à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Prisão Preventiva: O investigado foi autuado por estelionato, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e exercício ilegal da profissão. A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando que ele já possui histórico criminal por estelionato.

Qual foi a promessa usada pelo falso advogado para dar o golpe?

O investigado prometeu intermediar e viabilizar recursos do BNDES para a empresa da qual o sargento é sócio, cobrando honorários e falsas taxas.

Onde ocorreu a prisão do suspeito de estelionato?

A prisão foi efetuada no município de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul.

Por quais crimes o homem foi autuado?

Ele responderá por estelionato, ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito/raspada e exercício ilegal da profissão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet