PM apura conduta de agentes após mulher com bebê ser derrubada com soco

Registro de câmera de segurança mostra momento de confusão e agressões mútuas durante abordagem em adega no interior paulista.
A Polícia Militar de São Paulo instaurou um procedimento investigativo para apurar a conduta de policiais envolvidos em uma confusão com frequentadores de uma adega no município de Sorocaba, no interior do estado, ocorrida no último domingo (26/7). Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher com um bebê no colo deu um tapa em um agente e acabou derrubada com um soco no rosto.
De acordo com as informações apuradas pelos repórteres Rodrigo Tammaro e Marcus Pontes para o portal METRÓPOLES, as imagens mostram os policiais abordando um homem e puxando-o pela bermuda.
“Durante a intervenção de uma mulher que segurava uma criança, ela passa o bebê para outra frequentadora de vestido preto. Ao reagir à abordagem com um tapa no ombro do policial, o agente revidou com um soco no rosto da mulher, derrubando-a juntamente com a criança”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.
Posicionamento oficial e apuração disciplinar
Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a ocorrência gerou manifestação formal das autoridades estaduais:
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Nota da SSP: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou a abertura de procedimento apuratório pela Corregedoria e pelo comando da Polícia Militar.
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Rigor nas Investigações: A instituição ressaltou que não compactua com excessos ou desvios de conduta, afirmando que eventuais infrações serão punidas com rigor.
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Assistência no Local: Após a queda inicial, outro agente que participava da ação aproximou-se para conversar e auxiliar a mulher a se levantar do chão.
Onde ocorreu o episódio envolvendo a agressão entre a mulher e os policiais?
A confusão aconteceu em uma adega localizada no município de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo.
Qual foi a reação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP)?
A SSP-SP comunicou que a Polícia Militar instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do fato e que desvios de conduta são punidos com rigor.
O que mostram as imagens de segurança?
As imagens captaram o momento de tensão na abordagem, o tapa disparado contra o agente e a reação do policial que derrubou a mulher com a criança no colo.