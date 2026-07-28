PM apura conduta de agentes após mulher com bebê ser derrubada com soco

Confusão ocorreu em adega no interior de SP. Polícia Militar instaurou apuração sobre a conduta

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Registro de câmera de segurança mostra momento de confusão e agressões mútuas durante abordagem em adega no interior paulista.

A Polícia Militar de São Paulo instaurou um procedimento investigativo para apurar a conduta de policiais envolvidos em uma confusão com frequentadores de uma adega no município de Sorocaba, no interior do estado, ocorrida no último domingo (26/7). Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher com um bebê no colo deu um tapa em um agente e acabou derrubada com um soco no rosto.

De acordo com as informações apuradas pelos repórteres Rodrigo Tammaro e Marcus Pontes para o portal METRÓPOLES, as imagens mostram os policiais abordando um homem e puxando-o pela bermuda.

“Durante a intervenção de uma mulher que segurava uma criança, ela passa o bebê para outra frequentadora de vestido preto. Ao reagir à abordagem com um tapa no ombro do policial, o agente revidou com um soco no rosto da mulher, derrubando-a juntamente com a criança”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Posicionamento oficial e apuração disciplinar

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a ocorrência gerou manifestação formal das autoridades estaduais:

Nota da SSP: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou a abertura de procedimento apuratório pela Corregedoria e pelo comando da Polícia Militar.

Rigor nas Investigações: A instituição ressaltou que não compactua com excessos ou desvios de conduta, afirmando que eventuais infrações serão punidas com rigor.

Assistência no Local: Após a queda inicial, outro agente que participava da ação aproximou-se para conversar e auxiliar a mulher a se levantar do chão.

Onde ocorreu o episódio envolvendo a agressão entre a mulher e os policiais?

A confusão aconteceu em uma adega localizada no município de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo.

Qual foi a reação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP)?

A SSP-SP comunicou que a Polícia Militar instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do fato e que desvios de conduta são punidos com rigor.

O que mostram as imagens de segurança?

As imagens captaram o momento de tensão na abordagem, o tapa disparado contra o agente e a reação do policial que derrubou a mulher com a criança no colo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet