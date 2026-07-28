Polícia investiga execução de homem durante churrasco em Cristalina

André Luiz Rodrigues foi atingido por ao menos seis disparos em Cristalina (GO).

Imagem cedida ao Metrópoles

André Luiz Rodrigues, de 34 anos, foi atingido por pelo menos seis disparos; suspeitos fugiram de carro após o crime.

Um homem de 34 anos foi executado a tiros na tarde do último domingo (26/7) enquanto participava de um churrasco em família em Campos Lindos, distrito pertencente ao município de Cristalina (GO), no Entorno do Distrito Federal. A vítima foi identificada como André Luiz Rodrigues.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Larice de Paula para o portal METRÓPOLES, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) encontrou o homem já sem vida no local do evento.

“Segundo relatos de testemunhas, homens armados invadiram o imóvel durante a confraternização. Um dos suspeitos iniciou uma discussão com a vítima sobre ‘fofoca’ e efetuou ao menos seis disparos antes de fugir em um automóvel”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Status das buscas e linha de investigação

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o caso segue em apuração pelas forças policiais de Goiás:

Buscas na Região: A Polícia Militar realizou patrulhamento nas imediações de Campos Lindos, mas os suspeitos não foram localizados no dia do crime.

Investigação Especializada: As apurações estão sob responsabilidade do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil de Cristalina (GO).

Objetivo: Os investigadores trabalham para esclarecer a motivação exata do homicídio e identificar todos os envolvidos na fuga e na execução.

Quem foi a vítima do homicídio em Cristalina (GO)?

A vítima foi André Luiz Rodrigues, de 34 anos, que participava de um churrasco com familiares e amigos.

Como ocorreu o crime no distrito de Campos Lindos?

Criminosos armados chegaram ao local, um deles questionou a vítima sobre um assunto pessoal e disparou pelo menos seis vezes contra André Luiz.

Quem está investigando a execução no Entorno do DF?

O caso está sendo apurado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Cristalina, órgão da Polícia Civil de Goiás.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet