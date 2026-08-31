Flagrado por banhistas, homem é preso por tentar estupro menino em praia

Suspeito de 53 anos foi filmado embaixo de um deck na Praia da Enseada; criança relatou abuso ao pai após a abordagem.
Um homem de 53 anos, identificado como Joselito Vitor dos Santos, foi preso pela Polícia Militar na tarde de domingo (30/8) no litoral sul de São Paulo.
De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Marcus Pontes para o portal METRÓPOLES, o suspeito foi flagrado por banhistas embaixo de um deck na Praia da Enseada, no Guarujá.
“A testemunha questionou o homem sob o deck enquanto ele ajeitava a bermuda parcialmente aberta. Imagens gravadas por banhistas foram entregues à PM”, relatou Marcus Pontes no METRÓPOLES.
Prisão na avenida, relato da vítima e versão do suspeito
Conforme detalhado pela cobertura de Marcus Pontes no METRÓPOLES, o caso foi formalizado na Polícia Civil:
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Detenção: Após o alerta das testemunhas, a PM localizou e prendeu Joselito na Avenida Tancredo Neves.
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Relato da Criança: O pai do menino informou que jogava futebol no momento do distanciamento e que o filho confirmou que o homem o levou ao deck e expôs o órgão genital.
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Defesa do Acusado: Na delegacia, Santos negou qualquer intenção sexual e alegou que apenas acompanhou o garoto para urinar.
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Tipificação Legal: O caso foi registrado como tentativa de estupro de vulnerável na Delegacia do Guarujá.
Onde ocorreu o caso de tentativa de estupro envolvendo o menino no litoral de SP?
O fato aconteceu sob um deck de madeira na Praia da Enseada, localizada no município do Guarujá.
Como a Polícia Militar chegou até o suspeito?
Banhistas presenciaram a atitude suspeita, gravaram vídeos do local e entregaram o material aos policiais, que localizaram o homem na Avenida Tancredo Neves.