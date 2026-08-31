Jovem de 20 anos é preso após ameaçar esfaquear advogado por R$ 200

Vítimas buscaram abrigo em hotel na Asa Sul após ameaças por dívida de R$ 200

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Vítimas tentaram refúgio em hotel próximo ao Posto da Torre; PMDF realizou a prisão em flagrante por extorsão.

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante no DF sob a suspeita de extorquir e ameaçar de morte um advogado e uma médica-veterinária por causa de uma dívida de R$ 200.

De acordo com as informações apuradas pelos jornalistas Willian Matos e Carlos Carone para o portal METRÓPOLES, as vítimas e o suspeito passaram a noite no Posto da Torre, na região central de Brasília.

“O suspeito cobrou R$ 200 após o consumo de entorpecentes e começou a ameaçar esfaquear o advogado caso não recebesse o valor”, detalhou a reportagem de Willian Matos e Carlos Carone no METRÓPOLES.

Fuga para hotel, prisão e apreensão de substâncias

Conforme detalhado pela cobertura de Willian Matos e Carlos Carone no METRÓPOLES, a perseguição terminou com a intervenção da PMDF:

Refúgio em Hotel: Por volta de 8h50 de domingo (30/8), a dupla tentou se esconder em um hotel próximo. O segurança do local notou a ameaça e acionou a Polícia Militar.

Apreensões com o Suspeito: Com o jovem, foram encontradas três pedras de substância esbranquiçada (semelhante à cocaína) e uma garrafa com líquido rosa apontado como “bala” diluída.

Investigação da PCDF: O suspeito foi autuado por extorsão. O delegado Sérgio Bautzer, da 5ª DP, solicitou as imagens de segurança do hotel para instruir o inquérito.

Onde ocorreu a ameaça contra o advogado e a veterinária no DF?

O grupo passou a noite no Posto da Torre e a abordagem com pedido de socorro ocorreu em um hotel nas proximidades.

Qual crime foi imputado ao suspeito preso no Posto da Torre?

O jovem de 20 anos foi preso em flagrante e indiciado pelo crime de extorsão.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet