Trisal formado por irmãs gêmeas e agricultor está junto há 6 anos

Trisal formado por rainha de rodeio, irmã gêmea e agricultor tem filhos e está há 6 anos junto: 'A gente é muito feliz’ — Foto: Arquivo pessoal - Maycon Rueda/Jam Carlos

A história de um relacionamento não convencional no município de Montividiu, localizado no sudoeste do estado de Goiás, ganhou grande repercussão na internet nos últimos dias. A união a três envolve a rainha de rodeio Lara Alves Rueda, de 35 anos, sua irmã gêmea Laila e o agricultor Maycon Rueda, de 43 anos, que compartilham a vida familiar há seis anos.

O grupo familiar organiza o cotidiano com divisão de espaços em uma mesma residência e celebra a convivência harmoniosa do trio.

Divisão do Lar: O imóvel de dois andares foi estruturado para atender às preferências de cada uma das irmãs, mantendo a independência de pavimentos e a integração nas áreas comuns.

Origem do relacionamento, rotina da casa e repercussão social

A construção do vínculo afetivo passou por etapas antes da formação definitiva do trisal. De acordo com as declarações concedidas ao portal de notícias G1, a união surgiu após períodos de namoro individuais com cada uma das irmãs antes da proposta de união coletiva.

Conforme as entrevistas fornecidas e os dados detalhados na cobertura do G1, os pontos centrais da história organizam-se da seguinte forma:

Histórico Afetivo: O levantamento do G1 mostra que Lara namorou Maycon por dois anos; após o término, Laila viveu um relacionamento de quatro anos com o agricultor até sugerir a união a três;

Estrutura Familiar: Segundo divulgado pelo G1 , Maycon é pai de um filho de 5 anos com Lara e de um menino de 11 anos com Laila, além de haver outros filhos de relacionamentos passados;

Organização do Imóvel: As informações trazidas pelo G1 indicam que Laila ocupa o pavimento superior da casa, enquanto Lara fica na parte inferior, próxima à cozinha;

Recepção e Curiosidade: Conforme publicado pelo G1, o agricultor relatou que a família sempre apoiou o trio e que as dúvidas do público costumam focar na dinâmica prática do dia a dia.

O trio reforça que a forte ligação fraternal das irmãs gêmeas é a base do entendimento e da tranquilidade que mantém a família unida.

FAQ

Em qual cidade de Goiás reside o trisal formado pelas gêmeas e o agricultor?

Segundo apuração do G1, o trio mora no município de Montividiu, situado no sudoeste do estado de Goiás.

Como funciona a divisão dos quartos na residência do trisal?

Conforme divulgado pelo G1, a casa de dois andares tem Laila ocupando a parte superior e Lara o pavimento inferior, com o agricultor alternando as noites entre as companheiras.

Há relacionamento íntimo entre as irmãs gêmeas no trisal?

De acordo com os dados citados pelo G1, as irmãs não mantêm relacionamento íntimo entre si, preservando a ligação estritamente fraternal e de cumplicidade.

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Conteúdo Original / Fonte: G1